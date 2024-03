Reus avalua els millors vermuts presentats als Premis Vinari

L'Estació Enològica aculli aquest divendres al matí la jornada d'avaluació dels millors vermuts dels Premis Vinari que, un any més, tindran premi. La regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, ha donat la benvinguda a la ciutat a la vintena de someliers que analitzen els vermuts i els ha acompanyat en la seva estada.

Fa deu anys que va néixer la iniciativa de dedicar un concurs únicament als vermuts fets a Catalunya. Fer-los competir amb l’objectiu de reforçar la qualitat i promocionar-los. Naixien aleshores els Premis Vinari dels vermuts com a certamen independent i complementari d’aquell de vins que s’estrenava l’any 2013 per a prestigiar la producció vinícola de les diferents regions del territori català.

Tornada a Reus, la capital del vermut

Aquest divendres primer de març, un jurat professional analitza totes i cadascuna de les mostres que enguany competeixen a certamen. N’avaluaran l’aspecte, les característiques i intensitats aromàtiques i gustatives, així com l’equilibri i la complexitat. I serà, de nou, des de Reus, capital del vermut per excel·lència, i en un espai únic com és l’espai del vermut de la centenària Estació Enològica de la capital del Baix Camp.

Els productes competeixen per categories, en funció de si són blancs, negres o vermells, reserva i innovadors, categoria aquesta última, on es donen cabuda a begudes taronges, rosades o amb alguna característica que s’escapa dels estàndards més tradicionals. I de cada categoria, es premiaran els vermuts millors puntuats amb medalla d’or, plata i bronze i com a cirereta del pastís, el Gran Or destacarà aquell producte amb la millor puntuació global del certamen.

Acompanyant els premis a productes, també hi haurà mencions especials a la millor vermuteria, una tria que, en aquest cas, es fa a través de les propostes i votacions populars. En l’edició passada, aquest premi se’n va anar cap a La Ràpita, a un local emblemàtic que s’anomena Lo Racó del Vemutenc. Lo Racó repeteix, enguany, entre les cinc finalistes, que són:

Cal Pere Tarrida, el Prat de Llobregat

El Cúmul, Montblanc

La Malabarista Vermuteria, Girona

La Tafanera del Pàmpol, Rubí

Lo Racó del Vermutenc, La Ràpita.

Tots els resultats es donaran a conèixer en un acte de lliurament de premis, en un lloc encara per determinar però també de la capital del Baix Camp. El certamen, des de la jornada de tast a la gala final, compta amb el suport de l’Agència de Promoció de Ciutat de Reus.