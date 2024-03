L’Ajuntament de Reus engega un pla de xoc de pintura a les escoles públiques

L’Ajuntament ha encetat a l’Escola Rosa Sensat un pla de xoc de pintura als centres públics de la ciutat, que s’allargarà fins a finals d’any i que tindrà una despesa prevista de 200.000 euros. La intervenció permetrà millorar la pintura a divuit escoles i sis escoles bressol municipals. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va destacar que la inversió era «urgent» i que el pla «quedarà establert perquè el manteniment sigui constant al llarg de tot el mandat», amb la voluntat de satisfer les necessitats dels centres i de les famílies i de «dignificar el dia a dia dels nens, que passen moltes hores a les escoles i hi han de trobar un espai òptim de treball, relaxat, on puguin ser creatius». Així mateix, comentà que s’ha traslladat al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la necessitat d’inversions i actuacions als centres educatius de la ciutat.

La regidora d’Educació, Pilar López, va explicar que «és evident que la necessitat d’inversió no la podem cobrir d’un dia per l’altre, però, atesa la importància que té per nosaltres i per la ciutat l’educació dels nostres nens, és una de les prioritats que ens hem fixat». A l’Escola Rosa Sensat, per on ha començat el pla de xoc, els treballs s’han repartit entre les aules i les zones comunes.