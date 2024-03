La Ganxeta registra més de 10.000 viatges en un mes i continuarà sent gratuïta fins al 9 d’abril

L’estació Renfe, a la plaça de l’Estació, és una de les més visitades pels usuaris de la Ganxeta, tant per començar un recorregut com per acabar-lo.Gerard Marti Roig

La Ganxeta continuarà sent gratuïta fins al 9 d’abril. L’Ajuntament de Reus havia anunciat, originalment, que el servei de bicicleta compartida podria utilitzar-se sense cap cost i il·limitadament durant el seu primer mes de funcionament perquè la ciutadania la provés. Amb tot, el president de Reus Mobilitat i Serveis (RMS), Daniel Marcos, va anunciar ahir l’ampliació del període, per tal de consolidar l’hàbit de pedalar, posar en relleu la bicicleta com un model de transport alternatiu i sostenible i permetre als usuaris més joves aprofitar la promoció de llançament.

Tal com informà Diari Més en l’edició del 28 de febrer, la modificació del reglament va ser aprovada definitivament aquesta setmana, amb la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona després d’un període d’exposició pública, i entrarà en vigor el 12 de març. D’aquesta manera, es reduirà l’edat mínima per pujar a la Ganxeta, dels 16 als 14 anys, així com s’ampliarà l’horari del servei a les 24 hores del dia. «Tenim gent jove que encara no l’ha pogut usar», va expressar Marcos. Cal recordar que, per als menors de 16 anys, és obligatori posar-se el casc de seguretat. Per gaudir de 30 minuts de bicicleta a cost zero, cal introduir el codi ESTRENA a l’aplicació mòbil Ganxeta. Durant el primer mes, la contrasenya s’ha fet servir més de 4.000 vegades. Es pot introduir cada dia.

En els primers 30 dies en marxa, s’han registrat més de 10.000 viatges efectuats amb la bicicleta de color mostassa i s’han validat uns 3.500 usuaris a l’app corresponent. «Això és una constatació que la ciutadania s’ha fet seva la Ganxeta i cada vegada trobem més aquest vehicle», apuntà el president d’RMS, qui va recordar que, quan s’inaugurà el nou sistema de mobilitat, el 30 de gener, eren 500 les persones registrades al programari. «La tendència és a l’alça», remarcà. Així mateix, afegí que el trajecte mitjà és entre els 4 i els 12 minuts. Pel que fa al perfil dels usuaris, l’edil comentà que hi ha tant ciclistes «molt fidelitzats que continuaran utilitzant la Ganxeta amb els models de pagament» com «gent que puntualment la va agafant».

Dues ampliacions

Marcos va anunciar ahir l’ampliació, en els pròxims mesos, de la capacitat de dues de les estacions actuals. La primera a créixer serà la si-tuada a la plaça de l’Estació, davant l’estació de tren, amb una vintena d’ancoratges més —n’hi ha vint—, que respon a la voluntat municipal que la Ganxeta sigui «un mitjà de transport connectat amb diferents modalitats». A més, es reforçarà amb nous punts la plaça de Sant Francesc, a tocar de l’Institut Salvador Vilaseca. En l’actualitat, en té setze.

El president d’RMS va destacar que les dues estacions que seran ampliades són «de les més fortes». En aquest context, comentà que també tenen una alta demanda els ancoratges d’Oques —al carrer de Sant Joan, davant del Mercat Central—, «pel flux de treballadors que l’utilitzen en sortir de la feina», i els situats a Jardins de Reus i al sud. «Molts ciutadans que viuen al sud l’empren per anar a l’estació de tren o, des d’allí, l’agafen per anar als seus barris», destacà Marcos, qui celebrà que, en els primers dies, s’han detectat «molt poques incidències».

L’opinió de la població

Tot i les ampliacions anunciades pel president d’RMS, alguns usuaris han mostrat reticències i demanen que les estacions arribin a tots els barris de Reus i davant de les facultats de la universitat al més aviat possible. «Haurien de posar-ne als barris que estan més lluny perquè puguis arribar i no haver d’agafar el cotxe fins al centre», afirmava Marcos Massó, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) i de l’entitat veïnal Les Palmeres d’Aigüesverds. Un reusenc, Dídac Rodríguez, apunta en la mateixa direcció: «Hi ha llocs on no arriba, per això, prefereixo continuar utilitzant la moto, ja que tinc més estacionaments». D’altra banda, demanen una millora en els carrils per poder circular amb més seguretat. «Esperem que aquesta iniciativa vagi seguida de carrils bici més segurs i arreglats, perquè ara n’hi ha alguns que estan en mal estat», comentava Albert Martí, ciutadà de Reus.

Un dels temes que ha generat més dubtes i diversitat d’opinions és la reducció de l’edat mínima per poder fer ús de la Ganxeta. Una botiguera, que prefereix mantenir la identitat en l’anonimat, apunta que «és millor que l’edat mínima sigui a partir de 16 anys», a diferència de Massó,-- que no veu malament aquest canvi: «Algun motiu deuen tindre per baixar l’edat, no ho trobo malament». «Si ho han fet és perquè ho han estudiat i han vist que es pot fer», afegí. De fet, tot i les seves propostes de millora, el president de la FAVR considera que la introducció de la Ganxeta és «positiva» i que el temps li acabarà «donant la raó». A més, prediu que, quan sigui de pagament, «sempre hi haurà algú, no disminuirà gaire el seu ús».

A.G. és un dels ciutadans que ja ha provat com funciona la bicicleta mostassa. Ha completat «sis o set viatges», assegura, i opina que la seva arribada a la capital del Baix Camp és una bona notícia perquè el municipi és «força pla». També pensa que, quan s’apliquin les tarifes ­—1 euro al dia, 9 euros l’abonament mensual, subscripcions especials per a joves i persones d’edat avançada i descomptes per als usuaris habituals­— «hi haurà menys gent», però suposa que «si la gent la veu, en parla bé i va de boca en boca, al final, anirà bé». «Crec que la gent s’hauria d’adaptar més a la bici; passa, però, que som un país que estem bastant a la cua en aquest aspecte», reflexiona A.G.