Aena construirà una planta fotovoltaica a l'Aeroport de Reus

Aena construirà dues plantes fotovoltaiques als aeroports Josep Tarradellas Barcelona-El Prat i Reus, amb una inversió de gairebé 33 milions d’euros, segons ha informat aquest divendres en un comunicat. El contracte s’ha adjudicat a una UTE d’Acciona i Tecmo i inclou la redacció del projecte, execució de l’obra i posada en marxa i manteniment durant un any. El termini és d’uns 36 mesos. Per a la construcció, s’ha tingut en compte la disponibilitat de terrenys a les zones dels dos aeroports per garantir al màxim l’aprofitament de l’energia del sol. Segons la informació d’AENA, tindrà més capacitat la instal·lació de Reus que la del Prat, però conjuntament produiran l’energia equivalent a la que necessiten 13.400 llars.

La planta solar fotovoltaica de l’aeroport de Reus tindrà una potència total instal·lada de 15 MWp i una potència nominal de 12,5 MW. La instal·lació, ubicada dins dels terreny de l’aeroport, produirà l’energia que consumeixen unes 7.600 cases.

Per la seva banda, la planta fotovoltaica de l’aeroport del Prat comptarà amb una potència total instal·lada de 12 MWp i una potència nominal de 10 MW. També s’ubicarà dins dels terrenys de l’aeroport i produirà l’equivalent al consum d’unes 5.790 llars.

Segons AENA, la inversió situa tots dos aeroports «com a infraestructures de referència en sostenibilitat energètica i autoconsum renovable».

Els excedents de l’energia produïda en aquestes plantes es podran utilitzar per aconseguir garanties d’origen pròpies, que seran utilitzades per a la resta dels aeroports de Catalunya.