Reus destinarà 200.000 euros a millorar la pintura de 24 centres educatius de la ciutat

L'Ajuntament de Reus ha començat un pla de xoc de pintura a les escoles públiques de la ciutat que preveu que, des d'aquest mes de febrer i fins a final d'any, s'intervindrà millorant la pintura a 18 escoles públiques de Reus i a les 6 escoles bressol municipals.

L'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, que ha presentat el pla de xoc des de l'Escola Rosa Sensat, ha manifestat que «des del Govern duem a terme l'escola activa per posar les persones al centre de les nostres polítiques i, per això, hem dut a terme diferents plans de xoc: neteja a barris, parcs infantils, aparcaments dissuassius, pipicans... Aquesta forma de fer ens ha portat a treballar de la mà de la comunitat educativa de la ciutat per millorar les nostres equipaments».

El pla de xoc de pintura a les escoles públiques de Reus té previst una despesa de 200.000 euros i ha començat a l'Escola Rosa Sensat. Continuarà, per aquest ordre, a l'Escola Cèlia Artiga, Escola Eduard Toda, Escola Pompeu Fabra, Escola Prat de la Riba, Escola Joan Rebull, Escola Montsant, Escola Marià Fortuny, Escola Misericòrdia, EBM Montsant, Escola Mowgli, EBM El Lligabosc, EBM El Margalló, Escola Alberich i Casas, EBM L’Olivera, Escola Rubió i Ors, EBM El Marfull, Escola Teresa Miquel, Escola Font del Lleó, Escola General Prim, Escola Isabel Besora, EMB La Ginesta, Escola La Vitxeta i, finalment, Escola Pi del Burgar.

Pilar López, regidora d'Educació i Ciutadania, ha explicat que «és evident que la necessitat d'inversió no la podem cobrir d'un dia per l'altre, però, atesa la importància que té per nosaltres i per la ciutat l'educació dels nostres nens i nenes, és una de les prioritats que ens hem fixat».

Des de la regidoria d'Educació i Ciutadania, conjuntament amb l'alcaldessa de la ciutat, es duen a terme visites a tots els centres educatius amb la voluntat de ser sensibles i estar amatents a les necessitats dels equips directius dels centres educatius de Reus. Segons l'alcaldessa, «per aquest Govern l'escola pública és una prioritat. Per això, avui iniciem un camí per adecentar les escoles públiques i les escoles bressol municipals de la ciutat que s'hauria d'haver començat abans. Aquest és un pla de xoc de pintura amb les actuacions més urgents, però ha vingut per quedar-se i per introduir-se en la planificació anual».

A l'Escola Rosa Sensat, la primera on s'ha començat el pla de xoc, els treballs s'han repartit entre les aules i les zones comuns. Per un costat s’ha pintat la secretaria, la sala d’actes, el vestíbul i la sala d’informàtica, a l’edifici principal, i les sales d’educació i d’informàtica, de la planta baixa i de la planta primera, respectivament. Pel que fa a les zones comuns, s’ha pintat el menjador, a l’edifici infantil, i l’escala i la barana de ferro de l’edifici principal.