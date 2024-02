Més de 10.000 viatges i 3.500 usuaris validats durant el primer mes de la Ganxeta

Des de l’estrena el 30 de gener el nombre d’usuaris validats és de 3.500, que han realitzat un total de 10.000 trajectes amb la Ganxeta. Analitzant les dades i els trajectes dels usuaris durant els primers trenta dies de servei, ja s’ha decidit augmenar la capacitat de dues estacions instal·lades en aquesta primera fase: la de l’estació de RENFE –ara amb 20 ancoratges– i la de la plaça Sant Francesc –amb 16 places actualment.

Daniel Marcos, president de Reus Mobilitat i Serveis afirma: «Les dades demostren que la ciutadania s’està fent seva la Ganxeta, i l’encert d’aquesta aposta de ciutat per la mobilitat sostenible, la ciutat verda i la lluita contra el canvi climàtic».

Promoció ESTRENA fins a l’abril

Amb l’objectiu de consolidar l’hàbit dels usuaris que utilitzen la Ganxeta per desplaçar-se per la ciutat, Reus Mobilitat i Serveis ha decidit prorrogar la promoció de gratuïtat fins al dimarts 9 d’abril. Així, amb l’ús del codi ESTRENA, l'usuari podrà fer tants viatges de 30 minuts com vulgui sense cap cost. A més, cada usuari podrà fer servir la promoció cada dia fins que s’acabi.

Durant el primer mes, el codi promocional s’ha fet servir més de 4.000 vegades.

Un altre dels motius de mantenir la promoció d’estrena unes setmanes més és que també s’hi puguin acollir els joves de 14 a 16 anys, que encara no han pogut fer ús del servei de bicicleta compartida.

A mitjans de març, també per la franja de 14 a 16 anys

Una de les novetats del servei que entrarà en vigor les properes setmanes, és la modificació del reglament que ha reduït l'edat mínima per circular amb la Ganxeta a partir dels 14 anys. Cal recordar, però, que és obligatori l’ús del casc per a menors de 16 anys. Per part de Reus Mobilitat i Serveis es validarà aquesta informació amb les dades identificatives que cal introduir en el moment de registrar-se a l’aplicació.

El temps mitjà d’un trajecte en bicicleta compartida és de 4 a 12 minuts. Durant els primers 30 dies de servei, la Ganxeta ha registrat molt poques incidències.

Un servei 24 hores, 365 dies a l’any, 250 bicicletes i 21 estacions repartides per la trama urbana. Les dades de la primera fase del servei públic de bicicleta compartida impulsat des de l'Ajuntament de Reus amb l'encàrrec a l'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis.