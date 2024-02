Els fets delictius a Reus creixen el 2023, però queden per sota la mitjana catalana

Els fets delictius van incrementar-se un 9,1% a Reus durant el 2023, en comparació amb el 2022. Amb 63,5 delictes per cada 1.000 habitants, les estadístiques de la capital del Baix Camp se situen per sota de la mitjana de Catalunya, que és de 69,5 per cada 1.000 persones. Aquesta és una de les xifres exposades en la Junta Local de Seguretat, en què es reuniren l’executiu local i els cossos de seguretat —Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional—. «Reus no és un bolet enmig del territori; a Catalunya han incrementat els fets delictius i a casa nostra, també», valorà l’alcaldessa, Sandra Guaita.

Guaita explicà que s’atribueix aquest augment a «la dinàmica general de tot Catalunya» —sobretot, per l’auge de les estafes i, en especial, les que es completen a internet—, però també a la «col·laboració intensa» entre els diferents cossos de seguretat i amb la ciutadania, que «et permet detectar més fets delictius que abans passaven desapercebuts». Les detencions van pujar un 6,6%, explicà la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, i la resolució dels fets delictius augmentà un 0,9%.

L’ajut de la població per posar en coneixement dels agents les incidències, així com la major «presència policial», va suposar tancar el 2023 amb una pujada d’un 3,28% dels expedients sancionadors per incivisme. Destaca el creixement dels expedients vinculats a tinença o consum de drogues (29%), sorolls i molèsties veïnals (171,21%) o relacionats amb no recollir les dejeccions dels gossos o no remullar les miccions (95,68%). El consum d’alcohol a la via pública, d’altra banda, ha caigut en un 58,5%. «Abans no hi havia la cultura de denunciar una situació incívica i, a base de molta pedagogia, prevenció, formació i informació, de dir que el carrer és de tots i que l’hem de cuidar, això genera l’increment d’expedients», apuntà Vázquez.

Altres dades destacades foren la pujada dels delictes contra el patrimoni (12,2%), en contrast amb la disminució dels que són contra les persones (7,1%) i contra la seguretat viària (9,6%). També s’han reduït els robatoris en domicilis (6,4%), si bé han crescut els que s’han produït a l’interior de vehicles (6,2%) i en establiments (8,2%).

D’altra banda, la Junta Local de Seguretat valorà positivament l’apropament dels cossos a la població, amb 6.120 patrulles de proximitat de la Guàrdia Urbana el 2023.

Les xifres- 2023 vs. 2022