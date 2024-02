Els botiguers de Reus esperen liquidar estoc després d’unes rebaixes fluixes

Ja està aquí una nova edició de Les Botigues al Carrer organitzada per El Tomb de Reus, amb el suport de l’Agència Reus Promoció. Una setantena d’establiments dels sectors del comerç, la bellesa i els serveis volen posar punt final a les rebaixes d’hivern, esperant poder liquidar l’estoc que queda per poder tancar aquest període i donar pas a una nova temporada. «Esperem sobretot que el temps acompanyi durant aquests dies i que, també, la gent, si hi ha alguna cosa que li agradi pel preu, ho compri», apuntaven des de la botiga Dstil. Des d’ahir fins al 2 de març, la població podrà gaudir dels últims dies de la temporada oficial de rebaixes dins d’aquesta iniciativa que es fa dues vegades l’any i que es troba ja en la seva quaranta-setena edició.

Durant aquests dies, els participants, entre els quals hi ha també membres de la Unió de Botiguers de Reus, ompliran els carrers del centre amb les seves parades, taules i penja-robes, on es podran trobar oportunitats en moda, complements, accessoris, productes de bellesa, decoració i objectes per a la llar, entre altres. L’organització destaca el fet que el comerç és un dels principals actius de la ciutat i que Les Botigues al Carrer es converteixen cada edició en la festa del comerç, i animen als visitants i als reusencs a descobrir oportunitats, gaudint al mateix temps d’una àmplia oferta d’oci, gastronomia i cultura. «Com sempre, una perfecta comunió entre les ofertes i les demandes», afirmava Jacint Pallejà, president d’El Tomb.

Els comerciants esperen, amb aquesta edició, liquidar el que els queda i poder tancar unes rebaixes on el temps no ha acompanyat. «La temporada en general ha estat fluixa perquè ha fet calor i no ha acompanyat gens el temps. Aquí, doncs, esperem treure tots els números que queden solts i a veure si així podem treure una mica d’estoc per a la pròxima temporada», explicava una comerciant de Storie Italiane.

El dinamisme, les oportunitats i el saber fer dels comerciants caracteritza aquesta acció i és la raó per la qual, any rere any, la ciutat pot viure d’aquesta gran festa del comerç. Els botiguers veuen aquesta iniciativa com una bona manera d’acabar les rebaixes d’hivern i donar la benvinguda les propostes de la nova temporada. «Fa molts anys que surto amb aquesta botiga i la veritat és que funciona molt bé», afirmaven des de Storie Italiane. «És una bona oportunitat per liquidar el que ens queda i així poder encarar millor la nova temporada», afirmava una botiguera de Montse Interiors.