Toni Orensanz clou el cicle Fem Consciència a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus

«Literatura i paisatge» és el títol de la xerrada que demà dijous, 29 de febrer, l’escriptor i periodista Toni Orensanz realitzarà a la Biblioteca Central Xavier Amorós a les 19:00 h. Aquesta conferència, que ja es va poder escoltar fa uns mesos a la Biblioteca Pere Anguera en el marc del programa «Fils», aborda el paisatge des de la vessant literària amb textos de diversos autors, com ara els que Xavier Amorós va dedicar a la terra de Pradell.

Aquesta xerrada tanca el cicle de conferències del programa «Fem consciència 2024» de les Biblioteques Municipals, recordem que la primera va estar dedicada a la flora catalana a càrrec de Francesc Caralt, i la segona a l’urbanisme en relació a les energies renovables i el paisatge, a càrrec de Xavier Rehues.

D’altra banda, encara que les activitats de «Fem consciència 2024» estan arribant al seu final, l’exposició «Fulles. Un món extraordinari» que es podrà visitar fins el dia 4 de març a la Biblioteca Pere Anguera.

El programa «Fem consciència» forma part de la programació estable de les Biblioteques Municipals i es desenvolupa durant els mesos de gener i febrer, la seva finalitat principal és difondre els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda de la ONU. Aquest document té l’objectiu de vetllar per la sostenibilitat del planeta des d’una òptica holística i global, tenint en compte aspectes ecològics però també socials com la salut, l’educació, la cultura i la pau i vol ser un referent per al plantejament del futur del planeta. El programa inclou les activitats organitzades pel projecte Biblioteques sense Fronteres, sessions de contes, xerrades als instituts i d’altres activitats d’iniciativa pròpia les xerrades.