Els fets delictius a Reus augmenten un 9% el 2023

La Junta Local de Seguretat de Reus s'ha reunit aquest dimecres, 28 de febrer al palau municipal, presidida per l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i amb la presència de la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez; el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Àngel Xifré; i comandaments de les diferents forces i cossos de seguretat que operen a Reus: Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional. Durant la reunió s'ha constatat el bon funcionament del model policial de Reus, basat en la prevenció, la col·laboració entre cossos de seguretat, la presència i pressió policials, i la proximitat amb la ciutadania.

Balanç de la seguretat a Reus

La Junta Local de Seguretat ha analitzat les dades de la seguretat a Reus. Durant l'any 2023, el número de fets delictius ha incrementat a Reus, en consonància amb l'augment en el conjunt de Catalunya. Tanmateix, Reus està per sota de la mitjana catalana de fets delictius. Durant el 2023, s'han incrementat els fets en un 9,1% respecte l'any anterior. La mitjana de delicte per cada 1.000 habitants a la ciutat és de 63,5 mentre que la mitjana catalana és de 69,5

Les xifres demostren l'augment de l'activitat i l'efectivitat policial: la resolució dels fets delictius s'ha incrementat un 0,9%, mentre que les detencions han pujat un 6,6%, fruit de la major pressió i coordinació entre cossos de seguretat.

Els delictes contra el patrimoni són els més nombrosos, i els que han crescut més respecte l'any anterior, un 12,2%. Segueixen els delictes contra les persones, que han disminuït un 7,1%; i els delictes contra la seguretat viària, que s’han reduït un 9,6 % .

En relació als delictes contra el patrimoni, els més nombrosos són els furts (suposen el 26,1% del total) i les estafes (24,8% del total), especialment per estafes a través d'Internet.

Els robatoris amb força s'han incrementat un 1,8% respecte 2022 en el seu conjunt: els robatoris a l'interior de vehicles (el més freqüent) han pujat un 6,2%, els robatoris en establiments s'han incrementat un 8,2%, mentre que els robatoris en domicilis han baixat un 6,4%.

Proximitat

La Junta Local de Seguretat ha fet balanç també de la proximitat, un dels altres pilars del model de la seguretat a Reus que està potenciant la Guàrdia Urbana. Durant el 2023 s'han realitzat 6.120 patrulles de proximitat, 1.057 més que l'any anterior. La unitat específica de proximitat ha fet 2.518 serveis, 943 més que el 2022. I la Comissaria Mòbil de Proximitat ha fet 1.317 serveis, 687 més que l'any anterior.

Incivisme

Els expedients sancionadors per civisme pugen lleugerament un 3,28% (106) el 2023 respecte l'any anterior. Destaquen per volum la tinença o consum de drogues, que ha crescut un 29% amb motiu de la major intensitat policial; els sorolls i molèsties veïnals, que han pujat un 171,21%; els expedients relacionats amb gossos, que han crescut un 95,68%; i el consum d'alcohol a la via pública, que ha baixat un 58,5% fruit de la pressió policial en el control dels entorns relacionats amb l’oci nocturn.

Col·laboració policial

La col·laboració entre cossos i forces de seguretat és un altre dels pilars del model policia de Reus. La Guàrdia Urbana ha participat durant el 2023 en un total de 13 dispositius conjunts, més del Pla de Seguretat de Nadal, desenvolupat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra.

A més, la Guàrdia Urbana ha realitzat durant l'any passat un total de 19 campanyes coordinades amb el Servei Català de Trànsit, algunes de les quals també amb la participació dels Mossos.