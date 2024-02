Les famílies de La Vitxeta de Reus celebren una batucada per demanar canvis

Les famílies dels alumnes de l’Escola La Vitxeta continuen amb les mobilitzacions per intentar evitar el tancament d’una línia d’I3 de cara al curs vinent. Més d’un centenar de persones es van mobilitzar ahir en una batucada a la plaça del Mercadal per protestar davant la decisió del Departament d’Educació.

L’acte va començar a les 17 hores al centre de la ciutat, una concentració on els instruments i les pancartes van ser els principals protagonistes. «La pública no es retalla» o «cap tancament de grups a la pública per la millora de l’educació» van ser alguns dels missatges més repetits durant el moviment. L’Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMiPA) vol que aquesta reivindicació arribi a més escoles, ja que creuen que afecta a tot el sistema de centres públics.

Seguidament, hi va haver una lectura del manifest en contra del tancament de línies i en defensa de l’escola pública. Els pares i mares defensen l’educació com un dret fonamental. Per això, s’oposen al tancament de tota línia pública de la ciutat i demanen que es modifiqui la zonificació escolar abans de l’últim trimestre del 2024. Reclamen un compromís de part d’Educació de revisar el decret sobre concerts educatius i la reducció de ràtios a 19 alumnes per aula.

Aquesta protesta pertany a un seguit de mobilitzacions organitzades anteriorment per l’AMiPA d’aquest centre públic, com ara la campanya de recollida de signatures i la manifestació durant l’acte inaugural del TurisMarket. Totes, sota el mateix missatge: «La Vitxeta no es retalla».