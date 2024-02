Les biblioteques de Reus acostaran la poesia a tota la ciutadania durant el mes de març

Les Biblioteques Municipals de Reus han presentat aquest matí el programa Març Marçot versos per tot 2024, un cicle que neix de la voluntat de fer més present la poesia a la ciutat i d’aglutinar tota la programació generada al voltant del Dia Mundial de la Poesia, una efemèride que es commemora el 21 de març.

El regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recanses, ha explicat que «parlem amb totes les entitats relacionades amb la poesia i impulsem noves iniciatives a altres àmbits menys habituals. És un programa participatiu i l’edició d’enguany té l’objectiu de fer-se ressò d’esdeveniments poètics destacats durant tot l’any, tant a nivell local com de país».

Les entitats que participen a l’edició d’enguany són el Centre de Lectura, el Centre de Normalització Lingüística, el Conservatori de Música, l’Hospital de Reus, el Círcol, Safareig poètic i el grup local de Flora Catalana. També diversos centres educatius que realitzaran una acció poètica que els proposen els serveis infantils de les Biblioteques Municipals.

El programa comença molt aviat, amb la Ruta Gabriel Ferrater preparada per Fina Masdéu el proper dissabte 2 de març, com un dels compromisos adquirits de mantenir viva la memòria del poeta a la ciutat que el va veure néixer. Cal inscriure’s a inscripcions.reus.cat

De la programació destaca també l’acte del dia 4 de març a la Biblioteca Pere Anguera com a model d’impuls mutu entre el grup local de Flora Catalana, que va obrir l’exposició que tenen encara a la Biblioteca Pere Anguera amb un acte de caràcter científic, al voltant de les plantes del nostre paisatge, i que tancaran amb un acte de lectura de textos poètics i cançons a l’entorn d’elements botànics.

També remarcable és l’acte del dia 8 de març al Conservatori de Música, amb el recital del darrer poemari guanyador del Premi Martí Queixalós que atorga l’Associació d’Amics de Reus i que va guanyar el poeta reusenc Xavier Saladrigas, i amb l’acompanyament musical dels alumnes del conservatori, amb la clara voluntat de donar relleu a aquest premi literari.

Com a prèvia de la celebració del Dia Mundial de la Poesia que promou la Institució de les Lletres Catalanes, s’ha preparat per enguany una gran proposta artística: «Guernica», a càrrec de Rumbèsia. «Guernica» és un recital de poesia i música sobre el bombardeig i la interpretació del quadre pintat per Picasso l’any 1937 per encàrrec de la Segona República, per donar visibilitat als horrors de la guerra i el bombardeig genocida de Guernica. Serà el dimecres 20 de març a les 18:30 h a la Biblioteca Central Xavier Amorós.

Clubs, Poetry slam per a joves i altres activitats s’immergiran també en l’àmbit de la poesia i el gran esclat serà el dia 21 de març, amb diverses activitats al matí organitzades pel Círcol i l’Hospital de Reus i a la tarda per la Biblioteca Central Xavier Amorós i el Centre de lectura.

Altres activitats del Centre de Lectura són un homenatge a Maria Cabré a càrrec de Reusenques de Lletres a la Sala Ramon Amigó el dia 6 de març i l’endemà, dia 7, la ruta «El Centre de lectura: un espai literari», que s’iniciarà al vestíbul de l’entitat.