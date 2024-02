L'Ajuntament de Reus ofereix una recepció institucional a esportistes de la ciutat

Aquest dimecres, 28 de febrer a les 18.00 hores, l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, i el regidor de Salut i Esports, acompanyats d’altres membres del consistori, rebran a esportistes que han assolit importants fites esportives en els darrers temps.

L’acte comptarà amb la participació de:

Mohammed Dahbi, actual campió del món de kickboxing, va revalidar el seu títol mundial a la màxima categoria de 65 kg i torna amb el quart títol mundial.

En futbol sala, el Club Esportiu Futbol Sala Reus 2017 va proclamar-se campió de la Copa Tarragona amb els equips infantil masculí, infantil femení i cadet masculí.

En Taekwondo, Isabel Mª Busquets a la modalitat de Poomsae va assolir medalla d'or a l'Open d'Espanya; medalla d'or al Campionat d'Espanya i medalla de bronze al Campionat d'Europa (Innsbruck, Austràlia) amb el Club Taekwondo Koryo Reus.

Isabel Mª Busquets i Izan Martínez van aconseguir medalla de bronze en la modalitat de parella júnior al Campionat d'Espanya de Clubs amb el Club Taekwondo Koryo Reus.

Aarón Marcos, a la modalitat de combat, van assolir la medalla de bronze a la categoria absoluta i la medalla d'or a la categoria Sub21 al Campionat d'Espanya de Clubs amb el Club Taekwondo Koryo Reus.

Diego Torres, mestre i gerent del Club Taekwondo Koryo Reus, va aconseguir el guardó de medalla d'or al Mèrit Esportiu 2022 per la Federació Espanyola de Taekwondo per la seva trajectòria, foment i dedicació.

Hugo García, a la modalitat de combat, va assolir medalla d'or a la categoria Júnior al Campionat d'Espanya de Clubs.

Vicenç Redondo Penas, campió europeu de Fitness Challenge i campió mundial de Fitness Challenge per parelles a la World Cup of Fitness and Bodybuilding Federation el passat 2023.