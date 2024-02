Els paradistes del Mercat del Carrilet de Reus s’hi podran quedar fins que iniciïn les obres

El compromís de l’equip de govern de mantenir el Mercat del Carrilet al seu emplaçament actual i sotmetre’l a una reforma va calmar els ànims, però els paradistes continuaven inquiets. «Se’ns apropava el temps i no ens havien dit res dels contractes», rememorava ahir la seva portaveu, María Jesús Querol. L’arrendament expirava al juny.

Ara ja estan «més relaxats». «Es poden quedar amb el contracte sine die, fins que comencin les obres», anuncià l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. El contracte de lloguer s’ampliarà de forma automàtica i els comerciants «no hauran de fer cap acció».

La batllessa detallà que la pròrroga no només permet «alleugerir l’angoixa», sinó que «volem omplir el mercat de vida». En aquesta direcció, es duran a terme accions com tallers, showcookings, exposicions o sessions de contacontes, i es treballarà perquè els centres cívics i els casals de gent gran hi facin activitats. Així mateix, Guaita remarcà que les actuacions no se centraran únicament i exclusiva en les dotze parades, sinó que es vol «anar més enllà».

«Treballarem intensament perquè hi hagi altres paradistes que es vulguin instal·lar tant al mercat actual com al nou mercat», assenyalà. El regidor en cap de l’àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, afegí que la intenció és potenciar l’equipament «des d’ara mateix» perquè «ens el creiem moltíssim» i es vol que hi «passin moltes coses».

En aquests moments, el consistori avança amb la redacció de l’avantprojecte de remodelació, que preveu que estigui llest en dos o tres mesos. Tenint en compte que caldrà preparar els projectes bàsic i executiu, Guaita va comentar que, pel que fa a l’inici de les obres, «estem parlant d’anys» i va predir que no s’engegaran abans del 2026.

L’alcaldessa reafirmà que «tenim el convenciment que això ha de passar i que s’ha de fer bé» i, per això, assegurà que «preferim ser garantistes». «Volem que la remodelació garanteixi que sigui un projecte de futur i no que, per les presses, no acabi sortint bé», asseverà. Encara no s’ha decidit què passarà amb els paradistes durant la intervenció.

La renovació del Mercat del Carrilet s’emmarca en «la voluntat que el sud continuï creixent», digué l’alcaldessa, i serà acompanyada d’una redefinició urbanística de l’entorn. Es preveu que el carrer de l’Escultor Rocamora passi a ser de prioritat invertida, que es construeixi equipament residencial i que es renovi l’estació d’autobusos. «El mercat no és que sigui necessari, sinó que és imprescindible per al creixement de la ciutat», valorà Baiges.