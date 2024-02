Reus acollirà la 28a edició de la Fira Trapezi del 8 al 12 de maig

La Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi Reus celebrarà la seva 28a edició del 8 al 12 de maig a la ciutat. Durant aquests cinc dies, la capital del Baix Camp es convertirà en l’epicentre del món del circ, per on desfilaran més d’una quarantena de companyies que mostraran les novetats del sector, i alguna sorpresa recuperada del passat. Enguany, la fira apostarà per una programació que combinarà agrave; les millors propostes de circ català, estatal i internacional.

«Aquesta edició mantenim la idea que la fira desplegui un ampli ventall de propostes, que aculli espectacles de tots les formats i cobreixi totes les necessitats tant del públic com dels professionals», afirmen Alba Sarraute i Cristina Cazorla, codirectores de la Fira Trapezi Reus.

La programació artística completa del Festival Trapezi 2024 es presentarà en roda de premsa el proper 10 d’abril de 2024.

La Fira Trapezi esdevé l’aparador perfecte per mostrar el millor talent del circ contemporani actual amb projecció de trobades que conviden a la reflexió, el debat i la creació de sinergies entre programadors i artistes. Una fira ja consolidada i reconeguda com la Fira per excel·lència dels millors espectacles de circ.