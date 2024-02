Una pilota i una pala com a teràpia

Pales colpejant pilotes; pilotes colpejant pales; les esferes que botaven, queien, rebotaven i dringaven; i un jutge que sumava un punt al marcador. Sonava com una jornada qualsevol a les instal·lacions del Club Tennis Taula (CTT) Ganxets, però n’era una de ben especial: era el primer torneig per a persones amb Parkinson. «S’ha convertit en un dels tornejos més potents que farem durant la Setmana del Tennis Taula», expressava el president de l’entitat, Joan Carles Virgili. Una quarantena de participants d’arreu de Catalunya agafaren ahir la pala per anar a Reus. S’havien «desbordat» les expectatives, assegura el president.

El CTT Ganxets ja oferia classes per a pacients amb aquesta malaltia. Un parell de jugadors van mostrar interès a inscriure’s al Campionat d’Espanya de Parkinson de Tennis Taula, que tindrà lloc a l’abril. «Per què no aprofitem per fer una competició abans?», es preguntà Virgili. Ja havia constatat que l’esport és «la millor teràpia»: és una eina de socialització que, a més, ajuda a millorar la coordinació, els moviments de les articulacions, les tremolors i l’equilibri. Els jugadors «no perden el somriure», assegura.

El neuròleg Jordi Casanova, de l’Hospital Universitari Sant Joan, ho valida: «L’exercici físic de forma regular és beneficiós en aquests pacients». El Parkinson afecta la postura corporal i l’estabilitat. Són alteracions que «responen molt poc a la medicació disponible». «Tot el que sigui fisioteràpia o rehabilitació, reforçar i activar la musculatura, és fonamental i molt beneficiós», assegura. Un dels símptomes més associats a la malaltia és la tremolor. Casanova explica que hi ha pacients que en escriure, o en decorar miniatures, deixen de notar-la. «Quan posem en marxa un patró motor voluntari, una activitat que volem fer, la tremolor millora», explica. Quan el jugador agafa la raqueta i està concentrat amb impactar la pilota, també millora. «El ping-pong, en ser una activitat voluntària durant una estona llarga, fa reduir la tremolor que tenen a les mans, i a això li sumem el benefici de l’estabilitat a la postura», afirma. «L’activitat física i el tennis taula són beneficiosos per a les persones amb Parkinson», afegeix.

Més enllà del benestar físic, Virgili destaca que el tennis taula permet als jugadors «socialitzar» i que, amb aquest torneig, no es buscava «guanyar o perdre», sinó «divertir i sortir una miqueta del dia a dia». Abans que s’agafessin les primeres raquetes, el president del CTT Ganxets ja somiava que la debutant competició per a persones amb Parkinson fos només una porta d’entrada. «M’agradaria que fos el principi, que es convertís en una fita habitual», reconeixia. Caldrà analitzar com ha anat l’edició inaugural, però el torneig ha presentat candidatura per incorporar-se al calendari anual del club.