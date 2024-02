L'Aeroport de Reus aconsegueix un estalvi energètic del 55% a la plataforma d'estacionament d'aeronaus

L'Aeroport de Reus ha completat la transició cap a un nou sistema d'il·luminació per donar servei a la seva plataforma amb la instal·lació de projectors de tecnologia LED. S'han substituït les antigues lluminàries de vapor de sodi per uns nous focus més eficients que aconsegueixen un estalvi energètic del 55% respecte al consum registrat amb l'anterior sistema d'il·luminació.

L'actuació, que s'ha realitzat amb una inversió valorada en uns 400.000 euros, ha permès incrementar els nivells d'eficiència energètica i optimitzar el consum de recursos en aquesta part de les instal·lacions, conservant totes les garanties d'una operativa segura durant la nit per als passatgers, els avions i el personal de l'aeroport a l'àrea d'estacionament d'aeronaus.

Així mateix, l'Aeroport ha ampliat la zona il·luminada a la plataforma amb la instal·lació d'una nova torre mega equipada també amb tecnologia LED, que se suma a les sis ja existents després de realitzar uns treballs que no han produït afectació a l'operativa, per a la il·luminació dels llocs d'estacionament 17 i 18.

En total, l'Aeroport ha instal·lat 38 nous focus distribuïts entre les 7 torres d'il·luminació que es troben repartides al llarg de la plataforma d'estacionament, amb panells que generen un flux lluminós de gairebé 13.0000 lm per unitat amb un consum de 950W, en lloc dels 2.000W de les luminàries antigues. En el seu conjunt, amb aquest canvi l'Aeroport de Reus ha reduït el seu consum energètic en un equivalent a 6.650 llums domèstics.

Pla d'Acció Climàtica d'Aena

L'aposta per la sostenibilitat energètica basada en tecnologies netes i eficients que redueixin la dependència de combustibles fòssils és una prioritat per Aena, que ha adquirit el compromís de reduir el consum d'energia per passatger en un 9% al 2030, en el marc de la seva lluita contra el canvi climàtic.

Aquesta actuació s'emmarca en el compromís d'Aena amb el medi ambient i la societat, pel que la companyia ja està desenvolupant el seu Pla d'Acció Climàtica, dins d'una Estratègia de Sostenibilitat que defineix les actuacions encaminades a la descarbonització dels seus aeroports. Tot això amb l'objectiu final de reduir progressivament les emissions de CO₂ per ser neutres en carboni al 2026 i aconseguir 0 emissions netes en tota la xarxa d'aeroports al 2040.

Dins d'aquest Pla, Aena es troba implantant el seu Pla Fotovoltaic per aconseguir l'auto proveïment energètic de la seva xarxa d'aeroports a partir de fonts d'origen renovable. El projecte implica la construcció de plantes solars en alguns dels seus aeroports, en els quals s'ha tingut en compte la disponibilitat de terrenys i la garantia d'un alt nivell d'aprofitament solar a causa de la seva ubicació geogràfica.

Des del 2020 i mentre s'avança de manera progressiva en la posada en marxa de les noves plantes fotovoltaiques, Aena ha apostat per comprar la totalitat de l'electricitat que consumeix amb garantia d'origen 100% renovable, fet que li permet obtenir de la comercialitzadora les seves pròpies garanties d'origen renovable acreditades.