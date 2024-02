Mas Carandell acull la presentació de la Guia de Contractació Pública Socialment Responsable

Mas Carandell acollirà demà, 27 de febrer de les 11 a 13.30 hores, la presentació de la Guia de Compra Pública Socialment Responsable del Camp de Tarragona. Un recurs impulsat des de CoopCamp, l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona i elaborat per Facto SCCL. L'acte comptarà amb la intervenció del director general d’Economia Social, el Tercer Sector i Cooperatives, Juli Silvestre i la participació del regidor d’Empresa, Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats.

La sessió s'adreça a entitats de l’economia social i solidària, entitats representatives, així com a càrrecs tècnics i polítics del Camp de Tarragona per tal de donar a conèixer i explicar els continguts de la publicació.

La contractació pública ha estat un punt assenyalat recurrentment com una de les necessitats pel desplegament de l’economia social i solidària al Camp de Tarragona, així com per a la dinamització econòmica territorial. Aquest fet va portar a CoopCamp a generar un espai de treball específic per a desenvolupar aquest eix de contingut, que des de 2022 ha estat la Taula Territorial de la Contractació Pública Responsable.

La taula va establir la necessitat de disposar d’una guia que permetés estructurar les passes a realitzar al territori per al desenvolupament de la contractació pública socialment responsable, que realitzés una fotografia i que es basés en una diagnosi de la realitat del territori. Amb aquest acte culmina la feina dels darrers anys per crear una eina útil dirigida a l’administració pública que pugui incidir en el suport i dinamització de projectes socialment responsables. Així mateix, obre una nova etapa de treball amb la convocatòria de la Tercera Taula Territorial de la Contractació Pública Responsable del dia 12 de Març.