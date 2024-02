Reus organitza el programa Cinemafòrum «El sentit de la vida», dirigit al col·lectiu longeu

La Regidoria de Relacions Ciutadanes, en el marc del Pla d’Envelliment Actiu i Saludable, organitza el programa Cinemafòrum «El sentit de la vida», un cicle de cinema i debat, dirigit a tots els públics però especialment al col·lectiu longeu, amb l'objectiu de reduir les situacions de soledat no desitjada; fomentar les relacions socials en espais lúdics i culturals i adquirir coneixements i generar reflexió sobre temàtiques actuals i d’interès. L’acció està vinculada a la línia d’actuació del Pla d’Envelliment Actiu i Saludable: 6.3.2. Tallers de Resiliència.

Les sessions es porten a terme un dimecres al mes, de març a juliol de 2024, a diferents espais de la ciutat i inclouen el visionat de les pel·lícules i un posterior fòrum obert a tots els públics guiat per un expert del tema escollit. A través de la projecció de les pel·lícules, escollides per la seva temàtica, s’exploren les idees i emocions que suggereix el film. La primera sessió tindrà lloc el dia 6 de març amb el visionat de la pel·lícula «Sufragistas» i l’acompanyament de l’Elena Cobler, formadora en resolució de conflictes i experta en resiliència. En aquest programa es tractaran temes com l’empoderament de les dones, la sexualitat en l’etapa de la vellesa, la soledat no desitjada, etc.