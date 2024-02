«Promoció Econòmica torna al lloc d’on no hauria d’haver marxat mai»

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, posa a disposició dels sectors productius de la ciutat un nou punt per donar suport a la promoció econòmica. Ahir al matí va tenir lloc la inauguració de l’espai en un acte que va comptar amb la benvinguda de l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita; la presentació dels serveis i projectes per a empreses que s’hi ofereixen, per part del regidor en cap de l’àrea, Josep Baiges, i una taula rodona sobre nous models de lideratge i innovació amb Bea Mesas, de Incapto Coffee i Marta Sol, de Needcarhelp.

El nou espai, ubicat a Redessa Viver, es posa en marxa amb la voluntat de facilitar la proximitat i l’eficiència de les seves actuacions vers les empreses. «El que fa la regidoria és tornar al lloc natural, al lloc d’on no hauria d’haver marxat mai, i fent la feina que li pertoca, que és acompanyar i facilitar, que són les normes bàsiques d’aquest equip de govern a l’hora de relacionar-se amb les empreses», expressava Baiges. El canvi no implicarà el trasllat de l’equip que ja treballa des del Tecnoparc.

En aquest sentit, alguns dels serveis que ofereix són la consolidació i reorientació de models de negoci, suport a la innovació, impuls a la transformació digital i l’economia verda i assessorament en finançament i internacionalització d’empreses. Les noves instal·lacions ja funcionen des de fa algunes setmanes i han acollit tallers pràctics sobre com elaborar un pla d’innovació a l’empresa o com exportar amb èxit.

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement es concreta l’estratègia municipal que té com a objectiu incidir en l’espai econòmic de la ciutat i de l’entorn immediat, ja sigui amb accions adreçades directament a dinamitzar el teixit productiu o amb l’impuls i l’organització directa d’esdeveniments que puguin tenir un impacte directe en termes de creixement econòmic generador d’ocupació.

Aquesta voluntat genèrica de l’Ajuntament d’incidir en la dinàmica econòmica local es concreta en tres grans línies de treball, que són consolidar el teixit econòmic, potenciar i desenvolupar nous sectors d’activitat i projectar Reus com a ciutat referent en la creació d’activitat i la innovació.

Guaita considera que no es podria haver fet en millor moment. «Amb aquest 30è aniversari, era un punt bonic històricament pel reconeixement d’aquells que ho van fer possible, que van tenir aquesta visió de permetre crear un projecte que, en aquell moment, no n’hi havia gaires de similars en tot Catalunya.» «Per tant, va ser un referent en aquell moment», va tancar.