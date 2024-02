El nou rector de Sant Joan s’estrena amb una ponència de Setmana Santa

El nou rector de la Parròquia de Sant Joan de Reus i Degà President del capítol de la Catedral de Tarragona, Joan Miquel Bravo, va fer ahir la conferència Anem de processó! A la recerca de l’espiritualitat a la parròquia de Sant Joan. Seguidament, es va fer la presentació de l’opuscle Quaresma 2024 de l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu i del cartell oficial del Solemne i Tradicional Viacrucis Centenari de la ciutat de Reus que es realitza el Divendres Sant. Aquest any, com a novetat, l’Ajuntament ha posat els cartells als objectes publicitaris il·luminaris (opis) repartits per tota la ciutat on, enguany, la protagonista serà la venerada imatge del Sant Crist de la Creu. Aquesta fotografia va ser l’escollida en el Concurs Fotogràfic de Setmana Santa, en la seva X edició. «Estem molt contents perquè feia anys que no hi havia el Sant Crist», expressa la vicepresidenta de l’Arxiconfraria, Anna Maria Martí. Un dels esdeveniments més destacats, organitzat per l’Arxiconfraria, és la 13a trobada de bandes pels carrers del centre de Reus el dia 16 de març a les 17.30 h. L’actuació principal serà a la plaça Mercadal i conclourà a l’atri de Mossèn Jocund a la Parròquia de Sant Joan. L’endemà, hi haurà el lliurament del Ciri Pasqual per part de l’Arxiconfraria. A continuació, Santa Missa en sufragi dels difunts.