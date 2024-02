Les famílies de l’Escola La Vitxeta de Reus preparen pancartes per «defensar la pública»

Els pares i mares dels alumnes de l’Escola La Vitxeta no es quedaran de braços plegats després de conèixer que el Departament d’Educació té intenció de tancar una línia d’I3 de cara al curs vinent. Famílies i estudiants del centre van participar ahir en un taller de pancartes per expressar el seu rebuig a la decisió presa pel Govern Català. «Salvem la pública» o «prou retallades» van ser alguns dels missatges que es podien llegir als seus textos. Amb tot, aquesta no és l’única acció que havien previst.

Aquest migdia, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMiPA) del col·legi té previst concentrar-se a les portes de la seu dels Serveis Territorials d’Educació a Tarragona. Dilluns, l’epicentre de les protestes serà la plaça del Mercadal, on les famílies duran a terme un berenar i una batucada. Cal recordar que ja fa dies que les famílies s’estan mobilitzant per intentar evitar la disminució dels grups inicials d’infantil. Han encetat una campanya de recollida de signatures i es van manifestar durant l’acte inaugural del TurisMarket aprofitant la presència de múltiples autoritats polítiques, algunes d’elles, d’ERC.