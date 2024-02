L'Ajuntament de Reus aprova el projecte de rehabilitació energètica de la Casa dels Mestres

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 23 de febrer el projecte de rehabilitació energètica de la façana de la Casa dels Mestres. Es calcula que l''execució del projecte suposarà un estalvi del consum energètic de l'edifici del 67,41%.

La Casa dels Mestres és un bloc de 28 habitatges de titularitat municipal, integrats tots en la Borsa de Lloguer de Reus. Consta de planta baixa i tres plantes pis, i va ser construït l’any 1951. La tipologia constructiva de l’envolvent de l’edifici ha quedat obsoleta amb el pas dels any. Per resoldre-ho, es modificara les façanes, incorporant aïllament tèrmic per l’exterior de la façana existent.

La intervenció consistirà en millorar l’eficiència energètica de l’envolvent, revestint la façana amb aïllament tèrmic per l’exterior. S’utilitzarà un sistema tipus SATE amb planxes d'aïllament tèrmic de poliestirè expandit de 12cm de gruix, revestides exteriorment amb diverses capes de morter polimèric.

El pressupost de les obres descrites en el projecte és de 303.714,91 euros (IVA inclòs). El termini d’execució de les obres s’estima en 3 mesos.