El Circ Llunar vol tornar a omplir els patis de les escoles

Després de tres edicions plenament consolidades, que han anat evolucionant i adaptant-se a nous formats i espais, ja es pot afirmar que la ciutat de Reus té una programació estable de circ. Enguany, la quarta edició del Circ Llunar –anomenat així en referència als cicles mensuals de la Lluna, per la periodicitat mensual de les propostes– arrencarà aquest mateix diumenge, a l’Escola Sant Bernat Calbó, de la mà de Ton Muntané, que estrenarà el seu espectacle Ësmou.

«El Ton és una persona que enganxa molt bé amb el públic, i en aquesta estrena vindrà amb una furgoneta que es converteix en escenari», explica Marc Micheo, coordinador del programa. Aquest és el segon any que el Circ tindrà com a escenaris els patis de les escoles de Reus, després de l’èxit que va suposar, l’any passat, apostar per aquests espais.

«Ens vam adonar que arribàvem a molt de públic que veia circ per primera vegada, i ens sembla molt interessant continuar-ho, com una manera que els petits s’enganxin a la cultura i s’acostumin a veure espectacles», detalla el Marc. Per això, explica el responsable del Circ de les Mussaranyes, «enguany hem buscat espectacles pluridisciplinaris i molt frescos, de manera que el públic pugui sentir que n’ha sigut partícip, que els ha entès i, sobretot, que els ha fet feliços».

Encara relacionat amb l’àmbit escolar, el Circ Llunar 2024 incorpora una novetat, i és una Biblioteca Mòbil sobre circ, que farà ruta per tots els centres participants en el programa. «No volem que el Circ sigui una cosa que arriba i marxa, sinó una idea que es pugui treballar amb temps, que permeti fer un compte enrere i generi preguntes i desitjos», explica el Marc. És per això que aquesta petita biblioteca s’estarà un mes en cadascuna de les escoles.

Una altra novetat de la programació 2024 del Circ Llunar és que enguany no es farà aturada al mes de juliol. Coincidint amb el tancament dels centres escolars, el cicle es traslladarà a una nova plaça: el Mercat del Carrilet. «Ens fa molta gràcia portar el circ allà i estrenar aquest espai, igual que fan els castellers quan actuen en un lloc nou i el converteixen en plaça castellera», admet el Marc.

La programació completa ja es pot consultar al web de l’Ajuntament de Reus. Després de l’estrena de diumenge, el següent espectacle serà el Cabvaret femení de Gisela, Ariadna i Elna, que es farà el 31 de març a l’Escola Rosa Sensat. «Al Circ Llunar intentem fer una programació paritària, però ens trobem que hi ha poques dones que tinguin propostes soles. En aquest cas, hem muntat un cabaret amb tres artistes sumant les seves propostes individuals», explica el Marc.

El Circ Llunar és organitzat per la regidoria de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus. Totes les sessions són gratuïtes excepte la de clausura, que es farà al desembre al Bartrina.