La URV cerca finançament per al trasllat de la Facultat de Medicina a Bellissens

La Universitat Rovira i Virgili (URV) té sobre la taula la intenció de traslladar la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus Bellissens. Fa just un any que l’Ajuntament de Reus va presentar els estudis previs per a la construcció de la nova seu al sud de la ciutat. Dotze mesos més tard, la institució educativa està buscant el finançament perquè aquest somni es converteixi en una realitat.

La degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Fàtima Sabench, detalla que el següent pas serà la redacció del projecte executiu, una fase «molt costosa» perquè, tal com recorda, «el preu és un percentatge del pressupost». La previsió és que la construcció de la nova facultat costi entre 60 i 80 milions d’euros i, per tant, la preparació de la documentació podria valdre diversos milions, «al voltant de 5 o 6».

Sabench assenyala que s’està parlant amb diferents institucions «ja no per convèncer, perquè la gent és conscient de la seva idoneïtat, sinó per veure quina és la millor manera d’aconseguir el finançament». «Estem parlant de milions d’euros; o anem tots a una i fem un projecte grupal de territori o serà molt difícil que una sola institució pugui assumir el cost», afegeix. De fet, el rector, Josep Pallarès, va refermar la setmana passada la voluntat de tirar endavant aquesta iniciativa.

La degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut subratlla que la integració de les aules al Campus Bellissens, just davant de l’Hospital Universitari Sant Joan i el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, permetrà crear un «parc sanitari». «Tenir una facultat al costat d’un dels grans hospitals universitaris facilita molt el flux de professionals i d’estudiants i la comunicació entre persones», remarca.

Així mateix, recorda que l’Hospital Joan XXIII es troba a escassos minuts en cotxe i que, en un futur, està prevista la inauguració de l’estació de Reus-Bellissens i l’arribada del TramCamp. «Naturalment, estar al centre de Reus té els seus avantatges, però si pensem en clau de futur, té molt de sentit», conclou.

Quatre mòduls i per fases

Els estudis previs que presentà l’Ajuntament de Reus el febrer del 2023 són la base per a la redacció dels documents tècnics que permetran construir el nou edifici i urbanitzar els seus voltants. Van definir que l’equipament ocuparà uns 35.000 metres quadrats, que serà elaborable en fases i que es relacionaria amb l’entorn ja edificat. Per aconseguir-ho, es dividirà en quatre mòduls, amb la possibilitat d’ampliar-se amb un cinquè, interconnectats per passeres exteriors i conformats per dues plantes soterrani, una planta baixa i tres pisos.