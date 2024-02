L’Ajuntament de Reus inaugura el nou espai per a la promoció econòmica

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, posa a disposició del sectors productius de la ciutat un nou espai per donar suport a la promoció econòmica. Aquest matí ha tingut lloc la inauguració de l’espai en un acte que ha comptat amb la benvinguda de l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita; la presentació dels serveis i projectes per a empreses que s’hi ofereixen per part del regidor de l’àrea, Josep Baiges, i una taula rodona sobre nous models de lideratge i innovació amb Bea Mesas, de Incapto Coffee i Marta Sol, de Needcarhelp.

El nou espai, ubicat a REDESSA Viver, al camí de Valls, 81-87, es posa en marxa amb la voluntat de facilitar la proximitat i l'eficiència de les seves actuacions vers les empreses.

Les noves instal·lacions ja funcionen des de fa algunes setmanes i han acollit tallers pràctics sobre com elaborar un pla d’innovació a l’empresa o com exportar amb èxit.