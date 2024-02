Detenen un home per tràfic de drogues a Reus i li confisquen 65 quilograms de cabdells de marihuana

Un agent dels Mossos d'Esquadra treballant en un operatiu per confisar marihuana en un escorcoll fet en un habitatge de Reus.Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home per un delicte de tràfic de drogues i per un altre de defraudació de fluid elèctric a Reus. Els agents han escorcollat un immoble als afores del municipi, on han trobat uns 65 quilograms de cabdells de marihuana que calculen tenen un valor econòmic aproximat de 130.000 euros.

A més, l'habitatge estava connectat de manera fraudulenta a la xarxa general elèctrica. En l'operatiu, han participat unitats de seguretat ciutadana, d'investigació i efectius de l'ARRO. El detingut, de 48 anys, passarà a disposició judicial en les pròximes hores davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus. La investigació continua oberta.