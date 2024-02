Concentració a les portes dels jutjats de Reus per denunciar el «judici contra la Col·lectiva»

Una quarantena de persones es va concentrar ahir davant dels Jutjats de Reus en el marc del judici de La Col·lectiva. En concret, s’acusava d’usurpació i danys nou persones que estaven a La Col·lectiva, un ateneu cooperatiu que ocupa les instal·lacions d’una antiga seu bancària del BBVA, el dia de la seva inauguració, fa dos anys.

Membres de l’entitat entenen que el procediment no anirà «enlloc» perquè «eren persones que estaven allà perquè hi havia un acte públic», però creuen que «estan jutjant La Col·lectiva» i temen que «en algun moment desallotgin el local» com a «càstig exemplar». «Volen treure’ns d’allí», expressava la seva portaveu. Malgrat tot, finalment, el judici es va ajornar.

En la protesta, també van intervenir representants de La Corda, el Sindicat d’Habitatge de Reus i l’Organització Juvenil Socialista. «Avui no es jutja nou companyes, es jutja la dissidència i la llavor que portem dins per a la construcció d’un nou món», reblava la representant de La Corda. El local La Col·lectiva acull l’activitat de diverses organitzacions i actua com a punt de repartiment d’aliments i espai de lleure i educació per a infants.