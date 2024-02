Un carruatge d’inici del segle XX visitarà els Tres Tombs de Reus

La Festa dels Tres Tombs tornarà als carrers el diumenge 3 de març i presentarà una destacada novetat. A l’edició número 37 del certamen, assistirà el Carruatge Òmnibus, un carruatge de servei destinat al transport de passatgers de curt recorregut.

Segons va explicar Enric Espasa, president de l’Associació d’Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona, «a principi del segle XX, la família Pujadas, ubicada al barri de Sant Andreu de Barcelona, on tenia una empresa de transports, feia servir durant els mesos d’estiu aquest carruatge des de l’estació del ferrocarril d’Hostalric fins a Sant Hilari Sacalm, una destinació d’estiueig d’algunes famílies benestants de Barcelona». Per fer més lluïda la presència del carruatge, amb capacitat per a sis persones a l’interior i tres més a dalt, s’ha establert un acord amb l’Associació Bravium Teatre, que durà a terme la recreació històrica.

El recorregut dels Tres Tombs s’iniciarà a les 11.30 hores al Parc de la Festa. La benedicció d’animals serà a les 13 hores, a la plaça de la Puríssima Sang. Per completar la jornada, a la plaça del Prim actuaran les colles geganteres Els Fènix de Reus i la Colla Gegantera d’Alforja; al raval del Pallol, a les 11 hores, s’explicarà el Conte dels Tres Tombs, a càrrec de Carles Pitarch, de Bravium Teatre; i, pel centre, ballarà La Somera de Reus. Finalment, a la plaça de Catalunya, hi haurà cavallets de joguina.

Des de l’organització, s’ha introduït el Reglament i Protocol de la Federació Catalana dels Tres Tombs, on s’inclouen mesures com el control de les cartilles d’origen dels animals, el control veterinari a l’inici i final de l’acte, la inspecció dels vehicles que els transporten i el compliment de la normativa municipal. Aquestes mesures s’afegeixen a les que sempre s’han tingut en compte i, així, es garanteix que els animals que participen en els Tres Tombs estan ben tractats.