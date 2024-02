Aigües de Reus instal·larà 10.000 comptadors de telemesura

Aigües de Reus reprendrà al març la instal·lació massiva de comptadors electrònics de telemesura a la ciutat, un cop superats els problemes de subministrament que en els darrers anys han comportat la pandèmia i la guerra d’Ucraïna.

L’empresa municipal preveu que a finals de 2024, al voltant d’un 80% dels usuaris del servei ja comptin amb un comptador que facilita la telemesura. La previsió és que, al llarg de l’any, siguin uns 10.000 els nous comptadors que s’implantaran.

Els barris on s’ha planificat la instal·lació al llarg dels propers mesos són els següents: Mercat Central, Niloga, el Carme, Sant Jordi i El Carrilet. A mesura que s’hagi de fer la instal·lació, Aigües de Reus ho comunicarà a les comunitats de veïns i als edificis afectats mitjançant cartellera i bustiatge i amb uns dies d’antelació.

Daniel Rubio, regidor responsable d’Aigües de Reus, afirma que «intentem fer cada cop més eficient i transparent la gestió quotidiana i, en aquest sentit, la telemesura facilita a la ciutadania conèixer en tot moment el seu consum d’aigua i, per tant, potencia la informació i afavoreix l’estalvi d’aigua i un ús encara més responsable».

El desplegament dels comptadors electrònics té especial rellevància en l’actual context de sequera, ja que permeten més control de la xarxa i l’optimització del consum tant per usos particulars com públics. La iniciativa està en consonància amb el PAM 2023-2027 i amb les polítiques de digitalització de l’aigua que fomenta la Unió Europea, ja que la digitalització permet localitzar possibles fuites, evitar pèrdues, i millorar el rendiment de la xarxa.

Els nous comptadors són encara més segurs, duradors i fiables pel que fa a la transmissió i lectura de dades.

Més enllà de la modernització tecnològica, la telemesura permet una atenció més propera i transparent a la ciutadania, alhora que facilita una major interacció amb Aigües de Reus, més informació sobre el seu consum domèstic i un seguit d’eines per evitar el malbaratament d’un recurs escàs com és l’aigua.

Avantatges per als usuaris

Els nous comptadors milloren el control del consum per part dels usuaris, els quals disposen d’accés a la plataforma online www.aiguesdereus.cat on poden saber quin és el seu consum de cada mes, de cada setmana, de cada dia i, fins i tot, de cada hora.

La telemesura també permet activar alarmes per saber, per exemple, si se supera un cabal màxim prèviament configurat, si hi ha un consum continu resultat d’una fuita o si es registra un consum inesperat.

Els usuaris amb comptador electrònic compten amb un vídeo tutorial online a www.aiguesdereus.cat que informa de com accedir a tota la informació de manera senzilla.