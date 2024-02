La Maria, la nova sensació de la música d’arrel valenciana, aquest divendres al Bartrina de Reus

La cantant valenciana La Maria, el nom artístic de Maria Bertomeu Soria, una jove artista de la població d’Oliva (La Safor), arriba per primer cop a Reus per presentar el disc de debut L’assumpció, que l’ha situat com la gran sensació de la música d’arrel procedent del País Valencià amb una gran projecció per tot el país.

Amb aquest disc ha rebut el Premi al millor disc artista revelació, millor cançó per Mon vetlatori i millor producció i arranjaments dels Premis Ovidi Montllor a la música valenciana, també diversos premis a la última convocatòria dels VI Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que l’Institut Valencià de Cultura (IVC) va lliurar novembre al Teatre Principal d’Alacant. A més, La Maria és finalista en els premis Enderrock 2024 que es lliuraran en uns dies a Girona. Ara, per fi arriba a Reus dins del cicle La Traca Final, dels 10 anys de l’Accents, en un concert aquest divendres 23 de febrer a les 20.30 h al Teatre Bartrina amb entrades anticipades a www.teatrebartrina.cat

La resta de concerts de La Traca Final

Antònia Font

La gira de teatres d’Antònia Font va començar fa uns dies a Sant Cugat i Reus serà una de les primeres ciutats que podrà veure aquest espectacle. Queden les darreres entrades per les dues actuacions del Fortuny dels dies 9 i 10 de març.

Maria Rodés

La cantant enguany celebra el desè aniversari de l'exitós disc Maria Canta Copla amb una nova gira acompanyada de la seva banda habitual que posarà el punt final als concerts del desè aniversari de l'Accents i que suposarà la segona presència de l'artista al festival, la primera a la ciutat de Reus.