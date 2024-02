El Vermut de Reus, present al Turismarket

L'Agència de Promoció de Ciutat participa amb un estand dedicat al Vermut de Reus a la primera edició de la Fira Turismarket, el saló per als professionals de l'hosteleria i el turisme de Tarragona que s'està duent a terme al recinte firal de Fira Reus Events.

En el marc de la fira la regidora de Promoció de Ciutat, Noemí Llauradó, amb el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, i la presidenta de la FEHT, Berta Cabré, han presentat la sisena edició de la jornada «Treballa al Turisme» on hi estan presents al voltant de 40 empreses del sector hoteler, càmpings, apartaments i agències de viatges amb presència per tot el territori a més de PortAventura World. Totes elles, ofereixen més de 1.500 vacants.

Noemí Llauradó ha destacat que la jornada «és una bona oportunitat tant per estudiants relacionats amb el món del turisme, com a persones amb qualsevol mena de perfil professional que estiguin interessades a treballar en una de les múltiples àrees que es requereixen els establiments. El sector turístic és un motor econòmic vital per al nostre territori, i a més, ofereix un ampli ventall de possibilitats de treball i creixement professional. En aquest sentit, els professionals de l'hostaleria i el turisme juguen un paper fonamental en l'experiència dels visitants, ja sigui a través de la gastronomia local, els serveis d'allotjament o les experiències turístiques úniques que s’ofereixen tant a Reus com a d'altres punts de la demarcació».