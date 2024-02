El TurisMarket dona el tret de sortida a Reus amb més de 60 expositors que busquen establir contactes

El TurisMarket, el primer saló per als professionals del sector de l’hostaleria i el turisme de la província de Tarragona, va donar ahir el seu tret de sortida. 62 expositors hi estan presents —fins avui— per mostrar els seus productes, serveis i novetats i esperen, sobretot, fer contactes. «Ens pot arribar a servir de trampolí per arribar a nous clients que no tenim l’oportunitat de conèixer», reconeixia el gerent de Fruites Civit, Lluís Civit.

El project manager del departament de residencials de Solargest Renovables, Àlex Ollé, afegia que espera «fer contactes en l’àmbit industrial», tot arribant a «càmpings, hotels i granges». «Hem pogut contactar amb clients de la zona», rematava el comercial de l’empresa de solucions tecnològiques Cide Hiopos, Narcís Puig, passades unes hores des de l’obertura de portes a firaReus Events.

El TurisMarket va néixer amb l’objectiu de donar visibilitat a una indústria turística que, malgrat que representa el 26% del PIB del territori, té un estigma. «Ens hem de sentir orgullosos de treballar en un sector com el nostre, que genera impuls econòmic i felicitat», va valorar la presidenta de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme (FEHT) de la província, Berta Cabré, qui va destacar que el sector «no para de transformar-se i evolucionar».

Al seu torn, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va subratllar que «tot el que arrossega el sector turístic és impressionant». De fet, entre els expositors, hi havia propostes d’àmbits com l’interiorisme, la ciberseguretat i el salvament i el socorrisme. «Heu estat capaços de plantejar aquest esdeveniment entre empresaris, emprenedors, federacions d’hostaleria i turisme, autoritats i universitats: segurament serà un èxit brutal», va apuntar Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball Nacional i vicepresident de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE).

Autoritats i expositors van aprofitar la inauguració per predir que serà «la primera de moltes fires», en paraules de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. «Esperem que TurisMarket quedi en el calendari anual de la demarcació», va comentar Llauradó. «Espero que sigui el primer any de molts», va tancar Civit.