‘El síndrome de la constancia’ i ‘Faç’ triomfen als Premis Òrbita 2024

La dansa contemporània va captivar Reus el passat cap de setmana amb els seus gràcils moviments. El Teatre Bartrina, el Castell del Cambrer i Cal Massó van ser els testimonis privilegiats de les actuacions, que ballaven repartides en tres concursos: l’amateur, el coreogràfic professional i el de performance. Berta Pascual i la peça Faç es van alçar amb la prova de performance i, com a premi, tornarà a ser representada al Festival COS.

D’altra banda, El síndrome de la constancia, de Javier Peláez i Miguel Álvarez, va ser guardonada amb el primer premi del certamen coreogràfic professional. El reconeixement del públic va ser per a El mite de la caverna. Finalment, es van premiar diverses propostes amateurs, ja que els participants es dividien segons l’edat —debutants, infantil, júnior i sènior— i la modalitat —solo, duo, grups petits i grups grans—.

L’organització considera que la segona edició del certamen ha estat «espectacular» i «un somni fet realitat». «Esperàvem que milloraria de la primera a la segona edició, però ha sigut abismal al canvi i estem supercontents», valora un dels directors artístics, Héctor Tarro. Menciona que la satisfacció és «en tots els sentits», és a dir, que respon «a la participació, els patrocinadors, les escoles i, inclús, els professionals».

Posa com a exemple el fet que «hem duplicat els participants professionals». En la primera edició, es van rebre una dotzena de propostes d’aquest certamen coreogràfic i, per al passat cap de setmana, se’n registraren 25, si bé només s’arriben a mostrar vuit, fruit d’una preselecció. El certamen amateur va comptar amb 215 participants i unes 160 coreografies, mentre que hi hagué vuit performances.

Continuar millorant

Tot i que el teló s’abaixà diumenge al Teatre Bartrina, la feina de l’organització dels Premis Òrbita encara no ha acabat. Toca «fer les gestions finals», com parlar amb les escoles per trametre les puntuacions o contactar amb els guanyadors de premis econòmics per completar la transferència. Amb tot, la tercera edició dels Premis Òrbita ja comença a treure el cap en l’horitzó.

«Veient l’èxit de la segona, tenim moltes ganes d’encarar la tercera edició i esperem que continuï creixent el projecte; a veure què podem implementar, per sempre estar millorant», valora Tarro. «Reus està naixent per ser ciutat de dansa contemporània», conclou. Els Premis Òrbita es van convocar amb l’objectiu de fomentar i fer més visible la dansa contemporània, amb la voluntat de contribuir a la seva divulgació i coneixement, fent-ho a partir de la difusió, la formació i la creació.