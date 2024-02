Reus presenta la Setmana del Tennis de Taula

Aquest dimarts s'ha presentat de manera oficial la Setmana del Tennis Taula a Reus que se celebrarà del 23 de febrer al 3 de març. Amb la presència del regidor d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Reus, Enrique Martín, el president del CTT Ganxets, Joan Carles Virgili, i el representant de la Cambra de Comerç de Reus, Miquel Domingo, s'ha iniciat el compte enrere per a un gran esdeveniment esportiu i social a la capital del Baix Camp.

El regidor d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Reus, Enrique Martín ha afirmat que «volem reconèixer la feina que és a des del CTT Ganxets per promocionar l'esport i el tennis taula, que és un aspecte molt important».

Per Joan Carles Virgili «és un plaer organitzar aquesta Setmana», i ha destacat el gran èxits dels tornejos com el de Parkinson. Virgili ha explicat «la importància de la part social i la possibilitat de donar cabuda a tots els sectors. Qualsevol persona pot jugar a tennis de taula més enllà de les seves condicions».

El CTT Ganxets de Reus ha preparat a cosciència la Setmana del Tennis de Taula que se celebrarà del 23 de febrer al 3 de març. Hi haurà diferents tornejos i xerrades/conferències. Com a Tornejos per a persones amb Parkinson, Salut Mental, Torneig de la dona, de famílies o el d'Empreses, aquest últim organitzat amb la col·laboració de la Regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l'Ajuntament de Reus. Molts i importants sectors tindran el seu dia i el su moment en aquesta iniciativa promoguda per al club del Baix Camp que presideix Joan Carles Virgili. El Ganxets, amb equip a la Superdivisió femenina, que ha jugat la Champions femenina i que té títols catalans i estatals en les categories d'edat i absoluta, no només té en compte l'élit, sinó també té projectes i molt en compte altres aspectes més solidaris i d'ajuda i col.laboració en integració i unitat.