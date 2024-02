La Palma de Reus s'omple de joves amb motiu de la jornada d'orientació universitària De Tu a Tu

La sala polivalent de La Palma s'ha omplert durant tot el matí de joves amb motiu de la realització de la jornada d'orientació universitària De Tu a Tu. L'Oficina Jove del Baix Camp, que és l'oficina d’atenció a joves especialitzada en temes d’emancipació i en la qual participen la Direcció general de Joventut de la Generalitat, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Reus a través de departament de Joventut, i el Pla Educatiu d'Entorn, un projecte entre el Departament d’educació de la Generalitat i la Regidoria d’educació de l’Ajuntament de Reus, han organitzat aquesta jornada.

Segons ha explicat Daniel Marcos, regidor de Joventut, «la trobada s'organitza per tal que alumnat de la universitat es puguin trobar amb joves que estan a punt de decidir el seu futur acadèmic i puguin preguntar dubtes sobre els diferents graus, els itineraris o la vida universitària. El nostre objectiu és fomentar una trobada entre alumnes que ho tenen clar perquè ja estan cursant estudis universitaris amb d'altres que tenen dubtes sobre quin grau cursar».

El departament d’Orientació Universitària de la Universitat Rovira i Virgili també coorganitza aquesta jornada i hi seran presents, aportant alumnes becaris de les diferents branques universitàries. Aquests seran els encarregats de donar informació a l'alumnat sobre els diferents graus, les modalitats de batxillerat que cal per accedir-hi i resoldre qualsevol dubte relacionat.

La regidora d'Educació i Ciutadania, Pilar López, ha explicat que «el canvi d'etapa educativa és una decisió molt important, molts cops genera en els estudiants molts dubtes i inquietuds difícils de gestionar. Per aquesta raó, la jornada pretén oferir un espai de diàleg on els/les estudiants puguin respondre en primera persona qualsevol dubte o neguit dels joves que estan en aquesta etapa de decidir què estudiar».

La sala polivalent de la Palma està dividida en diferents espais segons els diferents àmbits d'estudi (ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, arts i humanitats, arquitectura i enginyeries), on mitjançant plafons expositius es mostra tota la informació al respecte (nom del grau, descripció dels estudis, sortides professionals, nota de tall i facultat de referència). Cada espai compta amb alumnes de la URV que faran de facilitadors i estan a la disposició dels joves perquè preguntin tot el que necessitin.

Enguany s’incorporà la figura de dues orientadores acadèmiques per resoldre qualsevol altra qüestió relacionada amb la formació acadèmica (itineraris formatius, beques, estudis en altres universitats...). També hi ha un espai on pot dur a terme un test d’interessos professionals i conèixer el llistat d’ocupacions segons l’afinitat amb el seu perfil.

Al matí la jornada està destinada a centres educatius i visites concertades en grup (està prevista la participació d’uns 400 estudiants) i a la tarda també hi haurà espai perquè puguin venir joves o famílies a nivell individual.