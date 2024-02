L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus acull un curs-taller en cirurgia endoscòpica

Metges i metgesses residents de primer any de Catalunya i l’Aragó han participat, durant tres dies, en un curs-taller pràctic en cirurgia endoscòpica, que ha tingut lloc a la Unitat Docent de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. El curs-taller ha comptat amb una primera part teòrica sobre les bases, aspectes tècnics, control de complicacions i innovacions en cirurgia endoscòpica, i una segona part amb tallers on els alumnes han pogut practicar, a través d’uns simuladors, aspectes de la intervenció quirúrgica com els mètodes d’accés a la cavitat abdominal, els tipus de sutura, els exercicis d’orientació espacial i l’adaptació a les dues dimensions o les maniobres de dissecció i tall.

El curs-taller és una iniciativa de la Asociación Española de Cirujanos, que compta amb la participació d’una vintena d’hospitals d’arreu de l’Estat, i que al nostre centre ha estat organitzat pel Servei de Cirurgia de l’Hospital amb la col·laboració de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV.