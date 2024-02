Últims dies de portes obertes als centres escolars de Reus

Amb les dates de presentació de sol·licituds de preinscripció anunciades provisionalment, del 6 al 20 de març per al 2n cicle d’educació infantil i primària i del 8 al 20 de març per l’alumnat d’Educació secundària obligatòria, i a l’espera que es publiqui oficialment tot el calendari i la resta d’informació sobre el procediment al DOGC es pot consultar a la web municipal la informació sobre les jornades de portes obertes que programen els centres educatius de Reus de cara al nou procés de preinscripció per al curs 2024-2025 i que arriben aquests dies a la recta final.

Des de l’Oficina Municipal d’Escolarització s’ha enviat un correu electrònic a totes les famílies empadronades al municipi amb infants nascuts el 2021 i que s’han d’incorporar a I3 el proper setembre. En el correu hi ha, entre altres, l’enllaç a l’espai web de l’Ajuntament en el qual hi ha tota la informació de les jornades de portes obertes i tot el procediment de preinscripció. També s’hi pot consultar les àrees escolars de proximitat així com la previsió de germans/es. Aquesta informació s’anirà actualitzant amb la publicació durant aquest mes de febrer de la resolució de la Generalitat que recull les normes de preinscripció i matrícula de cada curs. Al mateix espai s’hi recollirà més endavant la informació sobre les jornades de por tes obertes per les escoles bressol o els estudis postobligatoris, preinscripció als quals es farà entre l’abril i el maig.

Enguany s'han dut a terme xerrades presencials de la preinscripció a I3 a diferents espais de la ciutat adreçades a famílies amb infants nascuts el 2021. L’objectiu de les xerrades és orientar orientar a les famílies en la tria d’escola, explicar el funcionament del procediment i resoldre dubtes i inquietuds.

Qualsevol consulta relacionada amb aquest procés es podrà fer a l'Oficina Municipal d'Escolarització presencialment amb cita prèvia de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h (carrer de Roselló, 2-8), trucant al telèfon 977 010 046 o bé al correu electrònic ome.educacio@reus.cat.