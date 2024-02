El Sopar Solidari per Nicaragua celebra la 25a edició, aquest divendres al Centre Cívic Migjorn

El Sopar Solidari per Nicaragua celebra la 25a edició amb un acte especial aquest divendres 23 de febrer a partir de les 19:30h al Centre Cívic Migjorn, organitzat per l'Associació Quinchos Universitaris de Nicaragua (AQUN), amb el suport de l'àmbit de Solidaritat i Cooperació de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus.

Es tracta de la projecció del documental «Florecerás Nicaragua» d'Helena Closa, coproduït juntament amb Calala i l'Agència Catalana de Cooperació, que recull el testimoni de dones nicaragüenques que viuen exiliades per protegir-se de les amenaces del règim després de les revoltes que hi va haver l'any 2018. En acabar la projecció del documental, hi haurà un col·loqui amb la directora i una protagonista del documental.

Prèviament a la projecció del documental, està previst que es parli del projecte d'agermanament amb Nicaragua «Programa de beques per accedir a la Universitat» d'AQUN.

Tancarà la jornada un sopar amb productes típics de Nicaragua: arròs amb frijoles, «carne desmenuzada», vi ecològic i de proximitat i postres de les nostres comarques. El preu és de 15 euros per a adults, mentre que per a menors de dotze anys és gratuït. Els tiquets per poder assistir al sopar s'adquireixen el mateix dia al centre cívic.

Programa de beques per accedir a la universitat

El projecte s'ubica a l'escola Quincho Barrilete que està situada al barri popular de San Judas, a Managua. Es tracta d'un centre educatiu que escolaritza infants i adolescents que treballen al carrer. Aquest projecte el va iniciar un grup juvenil cristià del mateix barri l'any 1980 amb el suport del Ministeri d'Educació del govern Sandinista. Actualment, l'escola ofereix estudis de primària i secundària a un total de 900 nens i joves.

L'any 1995 va sorgir la iniciativa del projecte d'agermanament Catalunya-Nicaragua per a l'accés de joves del carrer a la Universitat entre l'escola Quincho Barrilete i Setem Catalunya. Des de l'any 2010 el projecte de beques s'ha assumit des de l'associació AQUN, formada per les famílies que donen suport als estudiants universitaris.