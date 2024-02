Incendi en un habitatge del carrer Manuel Hugué a Reus

Els Bombers de la Generalitat han extingit un foc a un habitatge de dues plantes del carrer Manuel Hugué a Reus. El cos ha rebut l'avís a les 15:22 h, i han enviat 5 dotacions, tot i que finalment una ha retornat i n'han actuat 4.

L'origen del foc hauria estat una rentadora, que ha cremat un pati i una façana per una enfiladissa. Afortunadament, no hi ha hagut afectació estructural ni ferits.