Inauguren a Reus la Turismarket, la primera fira destinada a professionals de l’hostaleria i el turisme a la demarcació

Una seixantena d’empreses de diferents sectors com l’alimentació, el disseny o les TIC exposen els seus productes en la primera edició de la Turismarket a Reus. Es tracta del primer saló destinat a professionals de l’hostaleria i el turisme que té lloc a la demarcació de Tarragona.

La voluntat és «posar a l’abast dels professionals tot el necessari perquè puguin fer front als seus projectes empresarials», segons han destacat des de la FEHT. El president de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez, ha estat l’encarregat d’inaugurar aquest dilluns la fira que s’allargarà durant dos dies i per on es preveu que hi passin més d’un miler de persones. De moment, els expositors celebren la iniciativa i confien que els ajudi a fer contactes.

Durant dos dies -18 i 19 de febrer-, més de 60 empreses dedicades a l’alimentació, el disseny, les TIC o els serveis, entre altres, oferiran els seus productes als professionals de l’hostaleria i el turisme a firaReus. La presidenta de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, ha celebrat que «s’hagi fet realitat la primera fira dedicada a un sector que representa el 26% del PIB a casa nostra».

En la mateixa línia, s’ha mostrat la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, qui ha afirmat que el turisme i l’hostaleria esdevenen «un gran motor a la demarcació». «Tot el que arrossega el sector turístic a la nostra demarcació és brutal», ha afegit Llauradó, referint-se a la seixantena de proveïdors i expositors que han decidit participar a la Turismarket.

Unes paraules que també ha compartit el president de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre, qui ha subratllat la importància d’aquest sector en el conjunt de l’economia catalana. «L’any passat va haver-hi més de 253 milions de cerques de vols per viatjar a Catalunya», ha recordat Sánchez, qui ha destacat que «la gent vol venir» i «ens valora amb un 8,8 sobre 10».

A banda dels expositors, la Turismarket també oferirà tallers, conferències i degustacions, entre altres. A més, aquest dimarts també tindrà lloc la sisena edició de la jornada Treballa al Turisme, on les persones interessades a treballar al sector podran conèixer una quarantena d’empreses de la demarcació.

Una fira «necessària»

Per la seva banda, els expositors han celebrat la creació d’una fira «necessària» a la demarcació per poder fer contactes. El Lluís Civit, gerent de l’empresa Fruites Civit, confia que la Turismarket els serveixi «de trampolí per arribar a nous llocs, clients i zones».

Un objectiu que també comparteixen altres empresaris com el Narís Puig, comercial de l’empresa Cide Hiopos, qui ha decidit participar a la primera edició de la fira per «fer contactes i donar-nos a conèixer». «Ens permetrà arribar de forma més directa a possibles nous clients», ha afegit.

Concentració pel tancament de La Vitxeta

Minuts abans de la inauguració de la Turismarket, una vintena de familiars de l’escola La Vitxeta de Reus s’han concentrat a les portes de firaReus per protestar en contra del tancament d’una de les línies d’infantil. La presidenta de l’AMIPA d’aquest centre, Mercè Vallverdú, ha assegurat a l’ACN que la protesta s’ha fet aquest dilluns, ja que «coincidien en el mateix acte l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, i una de les màximes representant d’ERC al territori, Noemí Llauradó».

Tot i que la setmana passada l’Ajuntament de Reus es va mostrar en contra del tancament, des de l’AMIPA de La Vitxeta «no ho acaben de veure clar» i, per això, han assegurat que mantindran les mobilitzacions fins que s’aturi el tancament de l’I3.