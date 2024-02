El comité d'empresa de Reus Net afronta la negociació del conveni «amb una intensa preocupació»

El comité d'empresa de Reus Net afronta la negociació del nou conveni col·lectiu, ja que l'actual venç el juliol, «en una situació d'intensa preocupació». A través d'un comunicat, els representants dels treballadors expressen que l'anunci de l'ampliació de la contracta de la brossa i de revisió de preus del servei els deixa dues conclusions: «Tenim una trista decepció amb l'alcaldessa, Sandra Guaita i el govern municipal tira pel dret i esclafa qualsevol opció per a la negociació col·lectiva del nostre conveni.

El comité considera que l'ampliació del servei «representa més i més càrrega de treball sense cap mena de compensació per als treballadors». Així mateix, denuncia que s'està condemnant la plantilla «a la congelació salarial dels pròxims anys». L'Ajuntament va explicar que la pujada del pressupost del servei coincideix amb la revisió dels preus prevista en el contracte, que contempla l'adaptació als increments, entre altres, dels costos dels combustibles o de les retribucions

«Altres ajuntaments catalans han reordenat les seves contractes de la brossa per a permetre que l'augment descontrolat d'IPC no repercuteixi en la negociació col·lectiva, però, per què Reus no? es pregunta el comité, qui també assenyala que va proposar convocar una reunió entre consistori, comité d'empresa i companyia per posar números de la taula i «saber la veritat de la situació», una proposta que va rebre negativa municipal, afirmen. «Quina vergonya amaga l'Ajuntament?» qüestionen.