Cinc detinguts i més de 110 identificats en un dispositiu policial a Reus

Cinc persones han estat detingudes aquesta nit de dijous a Reus en el marc d'un dispositiu policial conjunt entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Guàrdia Urbana de Reus. Dels cinc detinguts, un és per tràfic de drogues i els altres quatre per estrangeria. A banda de les cinc detencions, els cossos policials han fet més de 110 identificacions. També s'han aixecat una trentena d'actes per infraccions administratives, tinença d'armes i substàncies estupefaents. A banda, els agents destinats a l'acció policial han dut a terme una desena d'inspeccions a establiments de la localitat.