Aigües de Reus adjudica les obres de recuperació del Pont dels Calderons i el seu entorn

Aigües de Reus ha adjudicat les obres de reparació, recuperació i posada en valor de l’aqüeducte de l’antic rec d’Almoster que portava aigua a Reus, així com del propi pont i del seu entorn. L’inici de les obres serà immediat. Actualment, la zona presenta un important estat de deteriorament derivat de l’ús de la infraestructura i el pas de vehicles pel pont.

El Pont dels Calderons, situat al Camí antic de Castellvell, és un pont de pedra que just a tocar, i en un mateix nivell, compta amb un aqüeducte que es va construir entre el 1444 i el 1449 i que formava part del reg que conduïa l'aigua del minat d’Almoster per a l’abastament de la ciutat de Reus.

Les obres han estat adjudicades a l’empresa Agrovial, amb una inversió prevista de 103,467 euros (IVA inclòs) i una execució de tres mesos. El projecte incorpora tres tipus d’intervencions. D’una banda, l’arranjament i recuperació de la part superior del pont pel que fa a la seva qualitat estètica i funcional. D’una altra, hi ha previst el canvi de paviment del camí que permet l’accés a aquesta infraestructura. Finalment, es durà a terme l’adequació d’una zona nova com a mirador de l’antic aqüeducte creant un espai d’aturada, descans i refugi climàtic per als vianants que circulen pel camí, que es bastant concorregut.

Pel que fa al mirador, es tracta d’habilitar-lo per tal de permetre una millor vista de l’aqüeducte i de l’arc del Pont dels Calderons i del barranc que du el mateix nom, alhora que es treballa la integració de tots aquests elements i la creació d’un entorn paisatgístic adequat per als usos actuals d‘aquest camí, que s’utilitza, com es deia, com a zona de GR i de pas d’esportistes i vianants.

«La ciutat de Reus té una llarga història d’aprofitament de l’aigua, i posar en valor espais com el Pont dels Calderons és una bona manera de tenir cura d’aquest patrimoni, alhora que es millora la qualitat de vida de la ciutadania», afirma el regidor responsable del servei, Daniel Rubio.