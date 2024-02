El projecte Patis Oberts Dinamitzats ha atès 2.845 infants reusencs durant el 2023

El projecte Patis Oberts Dinamitzats, que forma part del programa Temps per cures, que es coordina des de la regidoria d'Educació i Ciutadania, ha atès durant l'any 2023 un total de 2.845 infants.

Patis Oberts Dinamitzats s'ha mantingut durant tot l'any els dissabtes de 9:30 h a 13:30 h a les escoles Prat de la Riba i Font del Lleó. Un total de 1.403 infants han estat atesos en aquest període.

L'oferta es va ampliar durant el període de vacances escolars de Setmana Santa, utilitzant els patis de les escoles Prat de la Riba, Font del Lleó i Rubió i Ors. En aquell període un total de 340 infants es van acollir a la proposta.

La darrera oferta extraordinària de Patis Oberts Dinamitzats s'ha dut a terme durant el període de les vacances de Nadal 2023/2024. Durant aquells dies, s'han dinamitzat sis patis de diferents centres educatius i s'hi han dut a terme activitats de lleure socioeducatiu i de qualitat. S'han acollit infants de 3 a 16 anys d'arreu de la ciutat i també de la comarca. Les escoles on s'han fet Patis Oberts Dinamitzats han estat Prat de la Riba, Font del Lleó, Rubió i Ors, Joan Rebull, Marià Fortuny i Alberich i Casas. Un total de 1.111 infants han estat atesos en aquest període.

Temps per cures és un programa de política pública, en clau de gènere, de finançament i acompanyament, per reforçar i crear nous serveis de cures per a nenes i nens de 0 a 16 anys a tot el territori català, alliberant de temps a les famílies.