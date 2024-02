L’Ajuntament de Reus s’oposa al tancament d’una línia d’I3 a La Vitxeta

Les famílies de l’Escola La Vitxeta no estan soles. L’Ajuntament de Reus va expressar ahir la seva oposició a la intenció del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de tancar una línia d’I3 al centre de cara al curs 2024-25, tot reduint l’oferta inicial a un únic grup.

L’alcaldessa, Sandra Guaita, va proposar que es redueixi la ràtio d’alumnes per classe, de 20 a 19, afirmant que «pensem que reduint la ràtio d’un infant en cada centre educatiu permetríem el manteniment de la línia de La Vitxeta i el no tancament».

La batllessa va recordar que, per al present curs, l’oferta inicial ja era de 19 estudiants. A més, assenyalà que tant els infants com els docents necessiten treballar «en unes condicions òptimes» i subratllà que l’arribada de nens a la ciutat és «constant» i, en conseqüència, ja hi ha grups d’educació primària «molt saturats» i «topats», de forma que cal tenir una visió «a llarg termini».

D’altra banda, des de la regidoria d’Educació s’està treballant en un possible replantejament de la zonificació escolar per a la preinscripció del 2025 «perquè aquesta situació no es torni a repetir», segons va esgrimir Guaita, tenint en compte que, segons va apuntar l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMiPA) de l’Escola La Vitxeta, el Govern català justificava la seva postura en el fet que, en l’entorn on hi ha el centre, no hi ha prou alumnes per cobrir les places.

En aquest context, tal com ha pogut saber Diari Més, l’AMiPA ha convocat una assemblea extraordinària per a avui mateix, en la qual estan convidades a assistir «totes les famílies de l’escola i les que vulguin fer preinscripció l’any que ve» per debatre quines accions emprendre.

La resposta d’Educació

Davant el rebuig expressat per l’executiu local, els Serveis Territorials d’Educació del Camp de Tarragona van emetre ahir un comunicat en què recordaven que les modificacions de l’oferta educativa es treballen a les Comissions de Participació, amb representants de la comunitat educativa, i s’aproven en les Taules Locals de Planificació, «que estan integrades per representants de l’Ajuntament i del Departament d’Educació».

«Tant la Comissió de Participació com la Taula Local de Planificació van aprovar per unanimitat i sense cap mena de dubte que l’oferta a La Vitxeta fos d’un sol grup», remarquen. És a dir, afirmen que el consistori no s’oposà a la decisió. Així mateix, apunten que la programació anunciada és «una oferta inicial» i que es podria incrementar un grup «on sigui necessari» en el cas «que el nombre d’alumnes augmenti al municipi», sempre «en el marc de la lluita contra la segregació escolar».