Reus plora la fi d’un Carnaval que «no és el que era»

Ahir fou un dia de dol, però els vestits negres eren una minoria. Si els abrics eren ben visibles en la rua matinal, ahir, tocats tres quarts de 9 del vespre, van anar desapareixent com si d’un truc de màgia es parlés. Les flames de l’avern estaven consumint les despulles de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, finat en veure el preu de l’oli.

El monarca, per sort, va tenir temps de deixar testament per expressar les seves últimes voluntats i trametre-les a «l’avorridíssima ciutat de Reus», en paraules del notari de la família règia. «Foto el camp de la terra deixant testimoniatge de les mancances», començava. La seva conclusió era certera: s’està «deixant morir el Carnaval».

Amb les seves últimes paraules en vida, Carnestoltes criticà que les colles «no sou capaces de mostrar el menor afany de fer canvis i recuperar l’essència» i assegurà que «cal dignificar la festa, que ja no és el que era, sinó que és només un lloc per anar de borratxera». «Carnaval se’ns mor i si no hi poseu solució, en pocs anys, assistireu a la seva extremunció», tancà. No s’estalvià fer autocrítica: considera que el seu successor ha de ser un monarca «amb presència».

El taüt amb les restes de Sa Majestat foren transportades cap a la pira en carro, amb un majestuós cavall blanc que generava devoció entre els reusencs, però que neguitós es mostrava i que obligà a modificar, lleugerament, l’arrencada de la rua mortuòria.

Darrere seu, la vídua Reina Pimpolla, la cort de plorones, la Germandat dels Set Pecats Capitals i colles que no s’acaben de creure que el regnat havia conclòs de manera tan sobtada. En arribar a la plaça del Mercadal, els esperava la Germandat de les Bruixes. Al bell mig de la circumferència, hi havia el punt on el taüt seria dipositat.

No s’esperaven que, després de deixar-hi les corones d’hortalisses, aparegueren els Diables per furtar el Braç Incorrupte i incinerar les despulles, ungint els quatre vèrtexs de calor i olor a brasa. Els éssers de l’infern favorits dels reusencs no s’amagaran amb la seva nova conquesta. Aquest mateix vespre, a partir de les 20 hores, tenen previst mostrar-la en cercavila. En arribar a la plaça del Mercadal, es llegiran els versots i es cremarà l’últim record de Carnestoltes.