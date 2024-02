Junts per Reus demana un pla estratègic per a la millora del barri Mas Pellicer

El grup considera que l'Ajuntament ha d'aportar solucions, en el curt termini, per «resoldre les diferents problemàtiques que pateix i, a la vegada, ha de garantir un plantejament per aquest barri en el mitjà i llarg termini, sobretot tenint en compte la seva posició privilegiada per la proximitat a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a la universitat, al HUB Tecnològic de Redessa i a la futura estació de Bellisens».

La portaveu de Junts per Reus i cap de l'oposició, Teresa Pallarès, ha defensat que aquest barri «té un problema estructural que no es pot resoldre amb accions puntuals. Mas Pellicer necessita un pla d'actuació urgent que inclogui polítiques públiques en matèria d'acció social, en urbanisme i en seguretat. Ha de ser un plantejament global amb mirada de present i, especialment, de futur».

Per això, en la moció que defensarà en el ple municipal de divendres, Junts per Reus insta el govern municipal a incloure, en el pla d'inversions d'aquest exercici o del següent, les actuacions necessàries per encaixar i desenvolupar un pla estratègic pel barri.

Així mateix, per reforçar aquest pla estratègic, el grup municipal demana que l'Ajuntament sol·liciti que Mas Pellicer formi part del pla «Barris amb Futur per impulsar la prosperitat i la cohesió social a Catalunya», que el Govern de la Generalitat va aprovar l'octubre passat. De fet, en la moció, Junts per Reus fa la petició a l'Ajuntament de participar en les taules de coordinació territorial del projecte «Barris amb Futur» i en la conferència prevista per la Generalitat a finals d'aquest mateix any.

A més, també reclama que l'Ajuntament aprofiti la inversió subvencionable dels gairebé 2 milions d'euros que seran finançats per part de l'Agència Catalana de l'Habitatge i pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i que provenen dels Fons Next Generation de la Unió Europea per a programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social.