Reus degusta el sabor del Carnaval amb l’Expo-Profit

La flaire de la carn a la brasa conquerí la plaça de Prim des de bon matí i era un atractiu reclam per a reusencs i visitants. Amb les rues de Carnaval en el record, les colles van organitzar, ahir, el popular Expo-Profit, on la població podia degustar un ampli ventall de propostes gastronòmiques. Hi havia costelles, botifarra, llonganissa i frànkfurts.

També, calamars amb allioli, sèpia, calçots, flors fregides i creps; opcions per a tots els gustos. La programació de Carnaval arribarà avui a la seva penúltima jornada, amb un seguit d’actes en honor al difunt Rei Carnestoltes. Començaran amb l’obertura de la capella fúnebre i acabaran amb la lectura del testament i la retirada de les cendres, a la plaça del Mercadal.