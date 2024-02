L'Ajuntament adjudica la redacció dels projectes de rehabilitació d'habitatges al barri Fortuny

L’objecte de la intervenció és millorar-ne l’eficiència energètica, però també l’accessibilitat, l’habitabilitat i la urbanització.

Els projectes han de definir les actuacions amb les que s’espera aconseguir un nivell d’eficiència energètica entre el 30% i el 45%. S'intervindrà en l'envolvent de l'edifici, conservant l’aspecte exterior original.

A nivell d’accessibilitat i habitabilitat, es preveu la instal·lació d’un ascensor exterior per cadascuna de les escales dels edificis d’habitatges. Es proposen unitats d’ascensor totalment exteriors, amb passeres d’accés a cadascuna de les plantes d’habitatges.

L'Ajuntament impulsa la transformació urbana i la rehabilitació d'habitatges al barri Fortuny, amb una dotació d'1,3 milions d'euros del Pla d'Inversions 2024 per al projecte d’Entorns Residencials de Rehabilitació Programada del barri Fortuny. El projecte preveu intervenir en la rehabilitació d'habitatges com a palanca per contribuir a revertir la situació urbanística i social del barri, marcada per la manca de manteniment dels habitatges durant molts anys, la poca qualitat dels materials utilitzats, l’absència d’ascensors, l’envelliment de la població i profunds canvis demogràfics. El projecte es concep, així, com la primera pedra de la transformació a llarg termini del barri.

L’abast de l’actuació està pendent de definir en funció dels ajuts Next Generation que l’Ajuntament de Reus espera obtenir a través de les diverses línies de subvencions obertes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Àmbit del projecte

La tria del barri Fortuny per impulsar aquest projecte de rehabilitació s’ha fet amb criteris tècnics. Entre altres, la configuració socioeconòmica del barri, el procés de deteriorament urbanístic i dels edificis residencials de la zona, la unitat arquitectònica del projecte urbà i l’encaix del barri amb els projectes de creixement de la ciutat cap al sud.

Igualment, la selecció dels blocs on intervenir també s'ha fet amb criteris tècnics. Al barri Fortuny, on hi ha 78 blocs residencials plurifamiliars, amb 646 habitatges. A partir de criteris com l'estat de conservació, la morfologia i tipologia dels blocs o del número de població resident, s'ha definit un Entorn Residencial de Rehabilitació Programada. Aquest inclou 10 blocs amb 88 habitatges, que és el punt de partida del projecte amb la previsió actual de finançament municipal i d'ajuts Next Generation, tot i que l’abast definitiu de l’actuació està encara per concretar.

Gestió del projecte

Donat el perfil socioeconòmic de la població del barri, per impulsar el projecte, l’Ajuntament actuarà com a agent rehabilitador. Com a tal, actua per delegació dels propietaris i assumirà el gruix de la despesa. Els propietaris participaran en una proporció molt reduïda del finançament, i en tot cas adaptada al perfil socioeconòmic de la població.

En aquest context, l'Ajuntament ja disposa de l'autorització dels propietaris dels habitatges per redactar els llibres d’edifici i els projectes tècnics de la rehabilitació. Amb els projectes a la mà, i disposant d’una nova autorització dels propietaris, es podrien encarregar les obres de rehabilitació, sempre condicionant l'abast definitiu al finançament disponible.